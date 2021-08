Legendární Le Mans vjíždí do nové éry. Revoluce ale přichází zlehka

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vyhráli na turnaji Světového okruhu v Praze oba zápasy ve skupině a postoupili přímo do čtvrtfinále dvouhvězdičkové soutěže. Ostatní české páry, které se probojovaly do play off, budou muset v sobotu absolvovat utkání prvního kola.

Perušič se Schweinerem, kteří jsou nasazenými jedničkami, na úvod porazili litevskou dvojici Artur Vasiljev, Robert Juchnevič 21:16, 21:18. Jen o bod víc přenechali v dalším duelu Slovincům Janu Pokeršnikovi a Nejcu Zemljakovi. Žádní jiní čeští volejbalisté se v play off nepředstaví, zbylé tři dvojice všechny zápasy ve skupinách prohrály.

Do vyřazovací části prošly tři ze čtyř domácích ženských párů. Po jedné výhře si ve skupinách připsaly dvojice Barbora Hermannová - Daniela Resová, Michaela Kubíčková - Michala Kvapilová a Marie Sára Štochlová - Martina Williams. V sobotu budou usilovat o postup do čtvrtfinále.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 2* v Praze:

Muži:

Skupina A: Perušič, Schweiner (1-ČR) - Juchnevič, Vasiljev (16-Lit.) 2:0 (16, 18), Perušič, Schweiner - Pokeršnik, Zemljak (9-Slovin.) 2:0 (17, 18).

Skupina B: Walkenhorst, Winter (2-Něm.) - M. Džavoronok, Oliva (15-ČR) 2:1 (16, -16, 7), Immers, Penninga (10-Niz.) - M. Džavoronok, Oliva 2:1 (-13, 13, 16).

Skupina C: Nolvak, Tiisaar (3-Est.) - Kittel, Knobloch (14-ČR) 2:0 (12, 16).

Skupina D: Ahman, Hellvig (4-Švéd.) - Semerád, Šépka (13-ČR) 2:0 (17, 18).

Ženy:

Skupina A: Hermannová, Resová (1-ČR) - Gruszczyňská, Legietaová (16-Pol.) 2:1 (-18, 17, 8), Davidovová, Luninová (8-Ukr.) - Hermannová, Resová 2:0 (18, 18).

Skupina B: M. McNamaraová, N. McNamaraová (2-Kan.) - Kulhánková, Pospíšilová (15-ČR) 2:0 (15, 16), Lahtiová, Parkkinenová (7-Fin.) - Kulhánková, Pospíšilová 2:1 (-13, 12, 10).

Skupina C: Štochlová, Williams (6-ČR) - Ceynowová, Lodejová (11-Pol.) 2:0 (12, 10), Bobnerová, Vergéová-Dépréová (3-Švýc.) - Štochlová, Williams 2:1 (13, -19, 10).

Skupina D: Thamela, Elize (13-Braz.) - Kubíčková, Kvapilová (4-ČR) 2:1 (-13, 15, 12), Kubíčková, Kvapilová - Dumbauskaiteová, Grudzinskaiteová (12-Lit.) 2:0 (18, 12).