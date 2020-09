Toyota míří v Le Mans za hattrickem i bez Alonsa. Bude to výjimečný závod

Hokejisté Litvínova si předehrají domácí duel 11. kola extraligy s Třincem v úterý 22. září od 17:30. Původně se měl hrát v neděli 18. října. Severočeši kvůli karanténě soupeřů vstupují do sezony předehrávkami, protože ročník zahájí v neděli zápasem 20. kola na vlastním ledě proti Hradci Králové.

Litvínov měl původně vstoupit do extraligy ve čtvrtek na ledě Vítkovic a v neděli přivítat ve 2. kole Kometu Brno. Duel s Vítkovicemi byl odložen ve středu kvůli možnému onemocnění covidem-19 v týmu Ostravanů a testy nakonec prokázaly koronavirus u 17 hokejistů Vítkovic a dvou trenérů.

V pátek z preventivních důvodů odložila Kometa svůj večerní duel 1. kola s Třincem i nedělní v Litvínově poté, co v noci šest hráčů a jeden člen realizačního týmu měli vysoké horečky. Zástupci celého klubu podstoupili testy na covid-19 a čekají na výsledky.

Celky v extralize i první hokejové lize využívají případné dřívější uvolněné termíny při karanténě více soupeřů, aby si duely předehrály. Mohou si tak uvolnit naopak termíny pro případné nutné dohrávky.

Kluby musí v extralize zápasy odložené kvůli koronaviru sehrát do 40 dnů od odložení, jinak bude o jejich výsledku rozhodovat sportovně-technická komise Českého svazu ledního hokeje. Pokud by se nestihla sehrát všechna utkání v základní části, může v tabulce rozhodovat bodový průměr. Podmínkou postupu do předkola a play off je absolvování alespoň poloviny zápasů dlouhodobé části.