Komentář: Peugeot míří do Le Mans. Francouzské legendy si pomohou navzájem

Peugeot a promotér čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans hledají novou cestu, jak osvěžit své závodění. Účast francouzské značky bude výhrou pro oba.

ADAC TCR Germany, Most 2018: Peugeot 308 TCR | Foto: Autodrom Most

Automobilka Peugeot ohlásila návrat do světa vytrvalostních závodů. Nejvyšší metou je domácí legenda zvaná 24 hodin v Le Mans.

Francouzský výrobce má na co navazovat, na Circuit de la Sarthre vyhrál celkem třikrát. V letech 1992 a 1993 ještě s autem legendární skupiny C, před deseti lety s prototypem s dieselovým motorem. Teď to má být od roku 2022 hybridní speciál.

V Le Mans - jako v celém MS ve vytrvalostních závodech, jehož je součástí - se v elitní třídě LMP1 objeví takzvané hypervozy. Tedy velmi výkonné a divácky atraktivní hybridní supersporty postavené buď na bázi aut vyrobených pro silnice (jako třeba Ferrari SF90 Stradale nebo McLaren Senna) či jako závodní vozy sestrojené jen pro tuto kategorii.

Důvodem pro vypsaní nové kategorie byla faktická klinická smrt hybridní "el em pé jedničky". Kvůli rostoucím nákladům z této kategorie postupně vypadly Nissan, Audi a nakonec i Porsche. Posledním zbývajícím bojovníkem je Toyota která vyhrála poslední dva ročníky závodu v Le Mans.

Promotér Automobile Club de l'Ouest (A.C.O) začal rychle hledat náhradu a objevil ji v už zmiňovaných hyperautech. To, že se k nim teď přihlásil i Peugeot, je pro francouzskou společnost velká výhra. Už proto, že francouzští diváci jsou velcí patrioti a svému týmu budou vášnivě fandit.

Do hry se zapojí zástupce jednoho z největších výrobců automobilů na světě. Peugeot je totiž součástí koncernu PSA, který fúzuje s dalším obrem Fiat Chrysler. A to se hodí, protože z velkých hráčů svůj zájem zatím oficiálně projevila jen Toyota. Z ostatních značek pak Aston Martin. Auta od dvou ze tří největších automobilových gigantů, to už dodá kategorii na renomé.

Le Mans je ideální také pro Peugeot, který hledat pro sportovní divizi adekvátní uplatnění. Kromě výroby zákaznických aut pro rallye a závody cestovních vozů neměli tamní inženýři moc "do čeho píchnout".

Už loni Peugeot opustil Rallye Dakar a před letošní sezonou také MS v rallyekrosu. Tam bylo důvodem neustálé oddalování plného přechodu na elektrický pohon. Paradoxně hned poté, co Peugeot Sport s hlavní hvězdou Sébastienem Loebem odešel, získal pro tuto značku Timmy Hansen první titul.

Klíčový závod sezony se pojede pouhé dvě hodiny autem od sídla sportovní divize ve Versailles. Francouzská značka se vrátí do známých kulis. Kromě jiného dostane šanci napravit debakl z roku 2010, kdy do cíle nedojel ani jeden ze čtyř nasazených vozů Peugeot 908 HDi FAP. Když se vítězství nedostavilo ani o rok později, Peugeot z Le Mans odešel.

Hyperauto s exkluzivním futurologickým designem se může stát vlajkovou lodí útoku PSA do světa hybridních aut. Sesterská značka DS se už několik let etabluje v elektrické Formuli E, takže Francouzi budou mít své velmi rychlé koně v obou větvích v současné době tak protežované "zelené mobilitě".

O tom koneckonců svědčí i vyjádření ředitele značky Peugeot Jeana Philippa Imparata: "Vývoj šampionátu dnes směřuje k přechodu na nové zdroje energií, tedy cestou elektrifikace, kterou právě prochází i naše modelová řada. Brzy uvedeme na trh nové produkty včetně sportovních elektrických vozů o vysokém výkonu, jak jsme nedávno naznačili konceptem 508 Peugeot Sport Engineered, který vyvinula divize PSA Motorsport."

Podrobnostmi zatím Peugeot šetří. Jasné je jen to, že do MS ve vytrvalostních závodech hodlá vstoupit od sezony 2022/23. Podle zákulisních informacích se na vývoji nového vozu budou podílet úspěšné týmy Oreca a Rebellion.