Nevídaná proměna. Zadní spoiler Peugeotu zamířil z Le Mans vzhůru k oblakům

Nebývá zvykem, aby se stejná část vozu využila ve více odlišných disciplínách. Výjimkou potvrzující pravidlo je zadní křídlo ze sportovního prototypu Peugeot 908, které pak pomohlo Sébastienu Loebovi překonat rekord slavného závodu do vrchu Pikes Peak.

Každý závodní vůz vzniká na kreslících prknech, nebo dnes spíš ve specializovaných programech, dokonale přizpůsobený tomu, kde a za jakých podmínek bude bojovat o body či vteřiny.

Občas se využije stejný základ motoru nebo třeba podvozek, ale sdílená aerodynamika pro zcela odlišné využití, to je něco výjimečného. Sáhl po ní Peugeot Sport, který během dvou let vsadil na to samé zadní přítlačné křídlo v Le Mans i v americkém závodě do vrchu na Pikes Peak.

Na začátku druhé dekády nového milénia začala francouzská značka hledat nástupce sportovního prototypu Peugeot 908 HDi FAP. Zrodil se tak nový Peugeot 908. Objem dieselového osmiválce klesl z 5,5 litru na 3700 ccm, místo dvanácti válců měl jen osm.

Jediné, co z původního auta zůstalo, byly přední stěrače. Byť vůz přišel asi o 150 koní výkonu, nové šasi a vylepšená aerodynamika přinesly lepší časy.

Peugeot sice v roce 2011 ovládl seriál Intercontinental Le Mans Cup, když ze sedmi závodů vyhrál šest, jenže ten nejdůležitější triumf nepřišel. Do Le Mans dorazily tři "devětsetosmičky" s tovární podporou. Jenže Francouzům na domácí půdě znovu vypálilo rybník Audi. Vůz se čtyřmi spojenými kruhy ve znaku přeťal cílovou čáru skoro o 14 vteřin dříve než nejrychlejší "lvíček".

Pro šéfy koncernu PSA to byla velká rána do sebevědomí. Vzhledem k tomu, že v předchozím ročníku čtyřiadvacetihodinovky vypadly kvůli banální závadě všechny tři Peugeoty a naplno se rozjela ekonomická krize, byl s programem pro vytrvalostní závody rychle ámen.

Bestie pro úprk do kopce

Kam teď upřít síly? Jako nejlepší variantu marketingoví a sportovní experti vyhodnotili účast v závodě do vrchu v Pikes Peaku.

V Coloradu se v roce 2013 jelo poprvé celých dvacet kilometrů na asfaltu. Na to si Peugeot připravil speciál 208 T16 Pikes Peak na bázi tehdejší verze populárního osobního auta Peugeot 208.

Vůz s motorem o výkonu 875 koní dokázal zrychlit z nuly na sto za pouhých 1,8 vteřiny. Po sedmi vteřinách ukazoval tachometr úchvatných 240 km/h. Svůj podíl na tom měla i "vymazlená" aerodynamika, v níž dostal šanci na druhý život mohutný zadní spoiler z Peugeotu 908.

Za volant usedla hvězda koncernu PSA, devítinásobný mistra světa v rallye Sébastien Loeb. Rodák z Alsaska nezklamal. V závodě "Vzhůru do oblak", jak se někdy Pikes Peaku přezdívá, suverénně vyhrál. Navíc časem 8:13,878 překonal o minutu a půl stávající rekord trati.

Ten pro auta s klasickým pohonem platí dodnes, byť absolutní čas předloni vylepšil o 14 vteřin Romain Dumas v elektrickém Volkswagenu I.D. R.

Po rekordní jízdě zamířil Peugeot 208 T16 Pikes Peak do firemního muzea. V roce 2017 se stal jeho novým majitelem Loeb.

"Snil jsem, že budu tohle skvělé auto jednou vlastnit. Jsem moc rád a jsem hrdý, že Peugeot souhlasil s tím, abych té šestnáctku získal. Řídit ho je unikátní pocit," řekl tehdy populární francouzský pilot a hned závoďák vyzkoušel na testovacím okruhu Anneau du Rhin v rodném Alsasku.