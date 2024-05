Sparta má po deseti letech double, fanoušky z hřiště vyhnali až těžkooděnci

Fotbalisté pražské Sparty porazili v dramatickém finále MOL Cupu domácí Viktorii Plzeň 2:1, zápas rozhodl v první minutě nastaveného času Birmančevič. Po utkání vtrhli na hřiště fanoušci Plzně, které následovali i Sparťané. Obě znepřátelené skupiny museli oddělit policejní těžkooděnci, kteří pak zasahovali i v sektoru hostí.

Vítěz zápasu získal prémii 1,5 milionu korun, poražený tým půl milionu.

V 79. minutě otevřel skóre vlastním gólem obránce Západočechů Sampson Dweh, který předtím ve druhém poločase za bezbrankového stavu trefil tyč.

Viktoria dohrávala od 85. minuty bez vyloučeného Pavla Šulce, přesto v oslabení o chvíli později vyrovnal Tomáš Chorý. V první minutě nastavení ale v přesilovce rozhodl Veljko Birmančevič.

Sparťané se dočkali double pouhé čtyři dny po obhajobě ligového titulu. Naposledy se jim podařilo vyhrát nejvyšší soutěž a pohár v sezoně 2013/14, kdy v souboji o MOL Cup porazili právě Viktorii.

Lídr ligové tabulky ovládl MOL Cup po čtyřech letech a celkově poosmé v samostatné historii, což je nejvíce ze všech českých týmů. Plzni nevyšla odplata za porážku ve finále poháru se Spartou v roce 2014 a na svůj druhý triumf v poháru od rozdělení federace nedosáhla.

Finále se hrálo v Plzni proto, že Viktoria byla hůře postaveným týmem v pohárovém koeficientu za posledních pět let. Výhodu klasického domácího prostředí ale Západočeši neměli, neboť oba týmy měli stejný počet příznivců.

Fotbalová asociace ČR jako pořadatel přidělila každému z fanouškovských táborů 3335 vstupenek, zbytek z více než jedenáctitisícové kapacity stadionu připadl FAČR a partnerům.

Zápas rozhodly poslední minuty

Ve sparťanské brance i v pátém utkání této sezony domácího poháru dostal šanci Vorel a jednička Vindahl zůstal na lavičce. V Doosan Areně od úvodu panovala výborná atmosféra, fanoušci ale v první půli moc šancí neviděli.

Ve 14. minutě si na Laciho centr z levé strany naběhl Krejčí a hlavou překonal brankáře Jedličku. Sudí Berka ale postřehl, že předtím v souboji zasáhl rukou do obličeje domácího Červa a útočný faul mu následně potvrdil i videorozhodčí.

Západočeši za celou první půli Vorla příliš neohrozili, jen několik sekund po změně stran ale donutil sparťanského gólmana k těžkému zákroku tvrdou ranou zpoza vápna Vydra. Na druhé straně v poslední chvíli před Birmančevičem odhlavičkoval míč na roh Dweh.

V 53. minutě měl další šanci Vydra, z vápna ale o kousek minul. Západočeši byli v druhé půli nebezpečnější a v 63. minutě jim chyběly centimetry k vedení. Dwehův technický pokus z levé strany zastavila tyč.

V polovině druhého dějství sudí Berka na chvíli přerušil utkání kvůli kouři z pyrotechniky v plzeňském "kotli". Po následném rohu hlavičkoval Chorý a Dwehovi scházel kousek, aby na malém vápně zasáhl míč.

V 75. minutě jen chvíli po příchodu na trávník mohl otevřít skóre střídající Kliment, zblízka ale hlavičkoval jen do sparťanského gólmana.

Plzeňští byli po změně stran lepší, skóre však otevřeli Pražané. V 79. minutě zůstal na trávníku po souboji s Rynešem ležet Kliment.

Berka nechal hru pokračovat, následný dlouhý nákop do vápna v tísni udržel před čárou Birmančevič a gólman Jedlička nešťastně odrazil balon do Dweha, od něhož míč zapadl do sítě. Domácí brankář poté zasáhl proti další šanci zblízka.

V 85. minutě úzkostlivým a nepříliš jistým dojmem působící sudí Berka udělil nejlepšímu ligovému střelci Šulcovi k jeho údivu za drobné zatažení druhou žlutou kartu a Západočeši šli do deseti. I v oslabení ale už za dvě minuty srovnali, po závaru dotlačil zblízka hlavou míč do sítě Chorý.

Sparťané pak v krátké přesilovce přece jen rozhodli. V první minutě nastavení po sérii přihrávek ve vápně přiťukl Vitík Birmančevičovi a ten překonal Jedličku. V nervózním závěru, který provázely strkanice mezi hráči i u laviček, už Pražané výhru udrželi.

Letenští v Plzni zvítězili teprve podruhé z posledních 16 soutěžních zápasů a odčinili březnový ligový debakl 0:4 z Doosan Areny. Český tým dosáhl na double po třech letech, v roce 2021 jej získala Slavia.

Další fotbalový skandál

Po zápase na hřiště nejdříve vnikli příznivci Viktorie, kteří vyprovokovali fanoušky soupeře a někteří se i střetli. Pořadatelům tak museli přijít na pomoc policisté a zjednat pořádek, aby mohlo dojít k předání poháru.

Český fotbal tak má další skandál. Po sobotním ligovém duelu v Mladé Boleslavi, kde si Sparta zajistila mistrovský titul, se Ligová fotbalová asociace (LFA) zabývá akcí těžkooděnců.

Zasáhli proti několika fanouškům hostů, kteří vběhli na trávník. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) chce v reakci na sobotní události svolat pracovní skupinu složenou z policie a zástupců všech fotbalových klubů, se kterou chce otevřít nastavení bezpečnostních opatření na stadionech.

Po dnešním utkání byl zásah policistů nezbytný. Na hrací plochu vnikli fanoušci obou týmů a došlo k několika bitkám. Hrozila ještě větší vlna násilí. Výtržnosti narušily i vysílání České televize, na improvizované studio na ploše dopadly židle pro fotografy, kterých se zmocnili fanoušci.

Finále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:2 (0:0)

Branky: 87. Chorý - 79. vlastní Dweh, 90.+1 Birmančevič. Rozhodčí: Berka - Kubr, Vlček - Radina (video). ŽK: Šulc, Cadu, Kalvach, Kliment - Kuchta, Birmančevič, Laci, Vindahl, Ryneš, P. Vydra. ČK: 85. Šulc - 90.+6 Stracený (kustod). Diváci: 10.647.

Plzeň: Jedlička - Hejda, Hranáč, Dweh - Cadu, Šulc, Kalvach, Červ, Souaré - M. Vydra (73. Kliment), Chorý. Trenér: Koubek.

Sparta: Vorel - Vitík, Panák, Krejčí - Preciado, Laci, Sadílek (86. Solbakken), Zelený (76. Ryneš) - Birmančevič, Haraslín (86. P. Vydra) - Kuchta (90+7. Olatunji). Trenér: Priske