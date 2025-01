Novák útočil na medaili, nakonec ale dvacítce v Engadinu dominovali Norové

Lyžařka Kateřina Janatová doběhla osmá v závodě na 20 kilometrů volně s hromadným startem na Světovém poháru v Engadinu a vylepšila si maximum na distančních tratích. Michal Novák útočil v závodě mužů dlouho na stupně vítězů, na posledních třech kilometrech ale ztratil a nakonec skončil na 11. místě.

Michal Novák | Foto: Czech Ski and Snowboard

Norskou dominanci vedl ve Švýcarsku Johannes Hösflot Klaebo, který v těsném finiši porazil pětici krajanů. Navázal na sobotní triumf ve sprintu, připsal si 94. výhru v SP a upevnil si vedení v průběžném hodnocení seriálu. Mezi ženami zvítězila rovněž Norka Astrid Slindová před krajankou Norou Sannessovou.

Janatová se držela v kontaktu s čelní skupinou v první polovině závodu, pak ale s nástupem soupeřek postupně ztrácela a její manko narostlo až na 47,6 sekundy. O šest desetin prohrála závěrečný souboj s Norkou Helene Marií Fosseholmovou o sedmé místo, kterým by zopakovala své umístění ze sobotního sprintu.

Na distančních tratích bylo dosud jejím maximem desáté místo ve stíhacím závodu na 20 km klasicky z loňského ledna na Tour de Ski v Davosu. Letos už se blýskla životní šestou příčkou ve sprintu v Lillehammeru či nejlepším individuálním výsledkem na desítce s intervalovým startem, na které obsadila minulý týden v Les Rousses 12. místo.

Novák se po celý závod pohyboval na špici startovního pole a často tahal tempo. Na obou bonusových sprintech získal body za třetí místo, na zrychlení soupeřů v závěru ale nestačil. Za Klaebem nakonec zaostal o 34,3 sekundy, jedenáctým místem ale zaznamenal druhý nejlepší výsledek sezony. Jeho maximem je desáté místo ze skiatlonu na začátku roku ve Val di Fiemme.

V průběžném pořadí se Novák posunul na 30. místo. Bodovali i další čeští reprezentanti. Matyáš Bauer doběhl na 40. místě se ztrátou 2:59,4 minuty, Adam Fellner byl o necelou půlminutu pomalejší o tři příčky za ním.

Klaebo porazil ve spurtu v cílové rovince Ivera Andersena o 1,3 sekundy. Třetí skončil Didrik Tönseth s odstupem 1,9. Trojice Norů se seřadila i na dalších místech s mankem do 8,9 sekundy.

Slindová soupeřkám odskočila v polovině trati a udržovala si zhruba pětisekundové vedení. Po druhé sprinterské prémii na metě 15,8 km se na ni dotáhla Sannessová a společně si vypracovaly dvacetisekundový náskok. V závěru měla více sil Slindová, která krajanku porazila o 3,6 sekundy. Souboj skupinky pronásledovatelek o třetí místo vyhrála Švédka Jonna Sundlingová. Vedoucí žena průběžného pořadí seriálu Jessie Digginsová skončila pátá.

SP v běhu na lyžích v Engadinu (Švýcarsko) - 20 km volně s hromadným startem:

Muži: 1. Klaebo 53:02,8, 2. Andersen -1,3, 3. Tönseth -1,9, 4. Golberg -8,1, 5. Mörk -8,9, 6. Ree (všichni Nor.) -8,9, …11. Novák -34,3, 40. Bauer -2:59,4, 43. Fellner (všichni ČR) -3:23,0. Průběžné pořadí SP (po 21 z 31 závodů): 1. Klaebo 1459, 2. Anger (Švéd.) 1058, 3. Lapalus (Fr.) 976, 4. Valnes (Nor.) 969, 5. Vermeulen (Rak.) 931, 6. Krüger (Nor.) 897, …30. Novák 357, 76. Černý 137, 104. Fellner 76, 111. Tuž 68, 112. Bauer 67, 133. Šeller 34, 153. Dufek (všichni ČR) 18.