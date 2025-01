Ledecká byla v super-G ve Svaté Antonu dvanáctá, Vonnová znovu ukázala svoji sílu

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká byla dvanáctá v dnešním superobřím slalomu na Světovém poháru ve Svatém Antonu.

Na překvapivou vítězku Lauren Macugaovou z USA ztratila 1,82 sekundy. Nejlepší závod po prosincovém návratu po bezmála šesti letech předvedla čtyřicetiletá Američanka Lindsey Vonnová, která obsadila čtvrtou příčku. Druhá česká reprezentantka Tereza Nová závod nedokončila.

Ledecká v super-G nenavázala na třetí místo ze sobotního sjezdu. Ve druhé polovině trati chybovala a po zaváhání na terénní nerovnosti se dostala mimo ideální stopu. Ve třetím ze čtyř sektorů kvůli tomu měla až 37. čas a ztratila dvě setiny sekundy na umístění v nejlepší desítce.

"Bylo to docela fajn, ale musím určitě zapracovat na tom obřákovém oblouku. Přeci jenom ta střední a dolní pasáž byla hodně obřáková, tam to musím ještě vylepšit," zhodnotila Ledecká jízdu v nahrávce pro média.

Uvedla, že poslední dobou hodně trénovala rychlostní disciplíny s muži. "To je na jednu stranu pro mě pozitivní, protože se s nimi můžu srovnat a něco se naučit, ale na druhou stranu jsou to sjezdy a super-G s většími rádiusy, jsou rychlejší a rovnější. Tyhle holčičí super-G musím ještě trošku doladit. Na to se teď s týmem zkusíme zaměřit," plánovala devětadvacetiletá lyžařka a snowboardistka.

Chce také zlepšit jízdu za horší viditelnosti, v těchto podmínkách mívá problémy. "Ta difúzka, která tam dnes byla, mi většinou úplně nedělá dobře. I to se budu snažit natrénovat a zlepšit, abych se v tom cítila komfortněji," dodala Ledecká.

Z top 10 vypadla po jízdě americké legendy Vonnové, která potvrdila, že se po comebacku dostává mezi absolutní světovou špičku. Po sobotním šestém místě ve sjezdu tentokrát skončila hned pod stupni vítězů.

Od bronzu ji dělilo 32 setin sekundy. Rozhodující ztrátu nabrala až v závěrečné pasáži, kde za nejlepšími zaostala bezmála o sekundu. "Myslím, že to byl opravdu velký krok kupředu. Sobota mi dodala hodně sebevědomí," pochvalovala si Vonnová.

Ocenila výkon Macugaové, na kterou ztratila 1,24 sekundy. "Jsem na Lauren hrdá. Je opravdu hezké být součástí takového týmu. Je skvělé vidět jinou Američanku na vrcholu pódia," řekla na adresu dvaadvacetileté lyžařky, která dosud nikdy nebyla ve Světovém poháru na stupních vítězů.

Dnešní závod Macugaová ovládla suverénně, druhou Stephanie Venierovou z Rakouska za sebou nechala o 68 setin. "Nemohu tomu uvěřit, je to senzační. Věděla jsem, že mám potenciál, abych jezdila na pódium. Věděla jsem, že to tam je, ale nemyslela jsem si, že to bude dnes," rozplývala se Macugaová, která měla na helmě místo sponzorského loga otazník.

Třetí příčku obsadila s mankem 0,92 sekundy Italka Federica Brignoneová, vítězka sobotního sjezdu, a posunula se do čela Světového poháru.

V čele pořadí superobřího slalomu se osamostatnila dnes pátá Lara Gutová-Behramiová ze Švýcarska. Spoludržitelka červeného dresu pro vedoucí ženu disciplíny Sofia Goggiaová z Itálie závod stejně jako sobotní sjezd nedokončila.

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Antonu (Rakousko):

Ženy - super-G: 1. Macugaová (USA) 1:17,51, 2. Venierová (Rak.) -0,68, 3. Brignoneová (It.) -0,92, 4. Vonnová (USA) -1,24, 5. Gutová-Behramiová (Švýc.) -1,26, 6. Weidleová-Winkelmannová -1,27, …12. Ledecká (ČR) -1,82, Nová (obě ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí super-G (po 3 z 8 závodů): 1. Gutová-Behramiová 205, 2. Goggiaová (It.) 160, 3. Hütterová (Rak.) a Macugaová obě 158, 5. Brignoneová 150, 6. Venierová 112, …10. Ledecká 73.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 35 závodů): 1. Brignoneová 479, 2. Ljutičová (Chorv.) 456, 3. Hectorová (Švéd.) 447, 4. Rastová (Švýc.) 433, 5. Gutová-Behramiová 374, 6. Holdenerová (Švýc.) 316, …18. Ledecká 173, 66. Dubovská (ČR) 29.