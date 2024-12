Ledecká roli favoritky nesplnila. V prvním super-G pokazila střední pasáž

Den po šestém místě ve sjezdu skončila Ester Ledecká v Beaver Creeku šestnáctá v úvodním superobřím slalomu sezony Světového poháru.

Do závodu vstupovala jako jedna z favoritek, poté co vyhrála poslední pohárové super-G v Saalbachu, ale na nové sjezdovce pro lyžařky Birds of Prey se jí nepovedla střední pasáž.

Triumf oslavila Italka Sofia Goggiaová, jež se vrací po vážném zranění. Ledecká na ni ztratila sekundu a 54 setin.

Olympijská vítězka super-G z her v Pchjongčchangu 2018 Ledecká v sobotu ve sjezdu v Coloradu poznala jen pět sjezdařek, které byly rychlejší. Po začátku zimní sezony na snowboardu a triumfu v obřím slalomu v Číně se v USA dobře předvedla v královské disciplíně, ale v superobřím slalomu na nejlepší nestačila.

Ve středisku, kde před týdnem vybojoval Jan Zabystřan 12. místo, po slibném začátku s číslem 8 ztratila ve druhém sektoru.

Goggiaová se po lednovém vážném zranění nohy vrátila druhým místem v sobotním sjezdu a dnes už triumfovala. Navíc s velkým náskokem téměř půl sekundy před Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou. Vybojovala již 25. pohárové vítězství v kariéře, a to na trati, kterou stavěl její trenér Giovanni Feltrin.

Třetí skončila Ariane Rädlerová před rakouskou krajankou a sobotní královnou Cornelií Hütterovou.

Světový pohár bude pokračovat o víkendu ve Svatém Mořici, kde se na svahy vrátí ve 40 letech americká hvězda Lindsay Vonnová. Naposledy závodila mezi elitou před téměř šesti lety. V Beaver Creeku jela jen jako předjezdkyně.

SP v sjezdovém lyžování v Beaver Creeku (USA):

Ženy - super-G: 1. Goggiaová (It.) 1:03,90, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,48, 3. Rädlerová -0,55, 4. Hütterová (obě Rak.) -0,60, 5. Brignoneová -0,64, 6. Bassinová (obě It.) -0,80, …16. Ledecká (ČR) -1,54.

Průběžné pořadí SP (po 7 ze 35 závodů): 1. Rastová (Švýc.) 287, 2. Shiffrinová (USA) 245, 3. Ljutičová (Chorv.) 202, 4. Hectorová (Švéd.) 182, 5. Dürrová (Něm.) 181, 6. Goggiaová 180, …29. Ledecká 55, 73. Dubovská (ČR) 9.