Ledecká zářila na "klučičím kopci". V USA zajela nejlepší sjezd za dlouhou dobu

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká vstoupila do lyžařské sezony šestým místem ve sjezdu Světového poháru v americkém Beaver Creeku. Je to její nejlepší výsledek v této disciplíně od února 2022, kdy skončila druhá v Crans Montaně. Na vítěznou Cornelii Hütterovou z Rakouska ztratila Ledecká šest desetin sekundy.

Ledecká do Spojených států amerických přiletěla z Číny, kde vybojovala první a čtvrté místo v paralelních disciplínách na snowboardu.

Už v trénincích ukazovala, že se s dlouhým cestováním, časovým posunem a přechodem na lyže vyrovnala dobře. V obou tréninkových jízdách, do kterých nastoupila, byla v první desítce.

Naostro se startovním číslem 24 dlouho držela na mezičasech krok s průběžně nejrychlejší Hütterovou, ale ve čtvrtém z pěti měřených sektorů výrazně ztratila a propadla se mimo stupně vítězů. Zařadila se na čtvrtou příčku za Italku Sofii Goggiaovou a Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou.

Pak se před českou hvězdu zimních sportů dostaly ještě domácí Američanka Lauren Macugaová a se startovním číslem 36 Rakušanka Ricarda Haaserová.

Po bezmála dvou letech se Ledecká vrátila ve sjezdu do první desítky.

V sezoně 2022/23 se v lyžařském SP kvůli zlomenině klíční kosti vůbec neukázala. V minulém ročníku bylo jejím maximem jedenácté místo z posledního sjezdu sezony v Saalbachu. Ze svého dnešního výkonu měla Ledecká radost.

"Dneska to bylo super. Jsem moc ráda za tu jízdu, která se mi povedla. Musím moc poděkovat svému týmu, teď hlavně svému fyzioterapeutovi Láďovi Poláškovi, který mě dal po druhém tréninku dohromady, abych mohla dneska závodit," řekla v nahrávce pro média.

Vážila si toho, že si mohla vyzkoušet trať v tomto středisku.

"Je to obrovská čest na tomhle kopci jet, protože je to klučičí kopec, ještě nikdy jsme tu nejely. Je to super, jsem moc šťastná, že jsem to tady mohla jet a těším se na zítřejší super-G," dodala.

Hütterová dnes navázala na formu ze závěru minulé sezony, kdy vyhrála sjezd na finále SP a získala za něj malý křišťálový glóbus. Dvaatřicetiletá Rakušanka znovu porazila všechny soupeřky. Goggiaová za ní při návratu po vážném zranění zaostala o 16 setin, Gutová-Behramiová ztratila 34 setin.

V neděli se v Beaver Creeku skuteční superobří slalom. Ledecká do závodu, který začne v 19:00 SEČ, vstoupí jako vítězka posledního super-G Světového poháru. Na březnovém finále v Saalbachu v této disciplíně triumfovala.

SP v sjezdovém lyžování v Beaver Creeku (USA):

Ženy - sjezd: 1. Hütterová (Rak.) 1:32,38, 2. Goggiaová (It.) -0,16, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,34, 4. Macugaová (USA) -0,52, 5. Haaserová (Rak.) -0,56, 6. Ledecká (ČR) -0,60.

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 35 závodů): 1. Rastová (Švýc.) 287, 2. Shiffrinová (USA) 245, 3. Ljutičová (Chorv.) 202, 4. Hectorová (Švéd.) 182, 5. Dürrová (Něm.) 181, 6. Liensbergerová (Rak.) 177, …32. Ledecká 40, 69. Dubovská (ČR) 9.