Krejčí v Lize mistrů zdatně krotil hvězdy Liverpoolu. Jenže pak přišla penalta

Fotbalisté Girony s reprezentačním obráncem Ladislavem Krejčím v sestavě podlehli v Lize mistrů doma 0:1 Liverpoolu. Lídr Premier League zvítězil i v šestém kole ligové fáze a jako jediný stoprocentní celek si pojistil vedení v tabulce.

Druhé podvečerní utkání Dinamo Záhřeb - Celtic Glasgow skončilo bez gólů.

Zápasu Girona - Liverpool dlouho kralovali brankáři. Jak domácí Gazzaniga, tak na druhé straně uzdravený Alisson, jenž se vrátil do sestavy po dvou měsících, si připsali několik vynikajících zákroků.

Až po hodině hry zfauloval Van de Beek unikajícího Díaze a nařízenou penaltu proměnil Salah. Egyptský kanonýr má v této sezoně v dresu "Reds" bilanci 22 soutěžních utkání a 16 gólů.

Krejčí odehrál celý zápas, na český souboj s náhradním brankářem Liverpoolu Vítězslavem Jarošem nedošlo.

Girona zůstala na třech bodech a pro šanci na play off potřebuje závěrečná dvě kola po Novém roce vyhrát. Ze společné tabulky 36 týmů projde do vyřazovací fáze 24 mužstev, nejlepší osmička postoupí přímo do osmifinále.

Fotbalová Liga mistrů - 6. kolo:

Dinamo Záhřeb - Celtic Glasgow 0:0

Rozhodčí: Zwayer (Něm.).

Girona - Liverpool 0:1 (0:0)

Branka: 63. Salah z pen. Rozhodčí: Bastien (Fr.).

21:00 Atalanta Bergamo - Real Madrid, Brest - PSV Eindhoven, FC Bruggy - Sporting Lisabon, Bayer Leverkusen - Inter Milán, Lipsko - Aston Villa, Salcburk - Paris St. Germain, Šachtar Doněck - Bayern Mnichov.

