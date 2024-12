Priske popsal, proč tlačil na odchod ze Sparty. O její krizi bych neměl mluvit, řekl

Trenér fotbalistů Feyenoordu Rotterdam Brian Priske si při vzpomínkách na Spartu nejvíce cení dvou po sobě jdoucích titulů, které s letenským klubem vybojoval.

Na tiskové konferenci před středečním šestým zápasem ligové fáze Ligy mistrů proti svému bývalému zaměstnavateli uvedl, že na odchod do současného angažmá tlačil, jelikož měl ambice posunout se dál.

Kvůli skvělé spolupráci se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým se mu ale z Letné neodcházelo snadno.

Spartě bude vždycky přát úspěch, pochopitelně ale nikoli ve vzájemném utkání.

Priske dovedl Pražany k mistrovskému titulu v obou sezonách, které na jejich lavičce strávil. V prvním případě získali Letenští titul po devíti letech. "Nejvíce vzpomínám na dva tituly, které byly úžasné. První přinesl celému klubu velkou úlevu, to bylo viditelné. Nejpyšnější jsem byl na to, jakým způsobem jsme získali ten druhý, jak jsme rostli. Byli jsme dominantní po celou sezonu," vzpomínal sedmačtyřicetiletý Dán.

"Prožil jsem tam dva skvělé roky, Nejen v klubu, ale i ve městě. Potkal jsem spoustu dobrých lidí, Čechů, kteří mi projevili respekt. Vždycky si to budu pamatovat," řekl někdejší kouč Midtjyllandu či Antverp.

V minulém ročníku se Spartou získal i domácí pohár, navíc s ní postoupil do osmifinále Evropské ligy. V červnu zamířil do současného působiště.

"Klub věděl, že mám ambice vyzkoušet něco nového v určitou chvíli. Před koncem sezony jsme věděli, že se možná něco stane. Tlačil jsem na přestup. Bylo to těžké, protože jsem se měl v klubu fantasticky a skvěle se mi přátelilo a spolupracovalo s Rosickým, který měl obrovský podíl na našem úspěchu. Bez něj bych nikdy do Sparty nepřišel," řekl Priske.

"To, jak jsme spolu pracovali na hřišti i mimo něj, bylo fantastické. Po ty dva roky to nebylo jenom o mně, ale o nás a naší spolupráci. Byl to jeden z důvodů, proč bylo těžké klub opustit. Někdy ale musíte učinit těžké rozhodnutí. Měl jsem ambici udělat další krok a tím pro mě byl Feyenoord. Jsem rád, že mi Sparta umožnila jít," poznamenal bývalý dánský reprezentant.

Jeho současný tým je na tom v Lize mistrů ve společné tabulce 36 týmů oproti Letenským lépe o tři body.

"Kádr Sparty je od mého odchodu víceméně stejný, i když jim odešli Krejčí a Kuchta. Měli taky smůlu na zranění, což má vždycky dopad. Těžko se mi ale říká, proč nepodávají ty nejlepší výkony. Neměl bych o tom mluvit. Mrzí mě, že nejsou tam, kde by chtěli být. Jak říkám, mám tam spoustu přátel a lidí, kteří pro mě hodně znamenali. Vždycky jim budu přát úspěch, jen ne zítra v devět večer. Na pár hodin z nás bohužel budou nepřátelé," připomněl Priske.

Na obou titulech ve Spartě se podílel i jeho krajan a asistent Lars Friis, který nyní vede tým z pozice hlavního kouče.

"Znám ho poměrně dobře, pracovali jsme spolu pár let v Midtjyllandu a potom rok a půl ve Spartě. Je to dobrý trenér, v kariéře si vyzkoušel různé pozice. Před příchodem do Sparty pracoval s mládeží, rozvojovým týmem, jako asistent i jako hlavní kouč. Pozice hlavního trenéra ve Spartě je jeho největší práce v kariéře. Když má teď Spartu na starosti a leží na něm plná zodpovědnost, cítí i jiný tlak. Třeba to, že ve Spartě se očekává titul," uvedl Priske.