Životní šance. Brankář Kinský přestoupil ze Slavie do Tottenhamu

Fotbalový brankář Antonín Kinský přestoupil ze Slavie Praha do Tottenhamu. Oba kluby o transferu informovaly na svých webech. Aktuálně dvanáctý tým Premier League uvedl, že jednadvacetiletý gólman podepsal smlouvu do roku 2031.

Finanční podmínky kluby nekomentovaly, podle BBC se částka pohybuje kolem 12,5 milionu liber (zhruba 379 milionů korun). Renomovaný server transfermarkt.de uvádí sumu 16 milionů eur (téměř 403 milionů korun).

"Splněný sen. Uvědomuji si, že taková šance přichází možná jen jednou za život," uvedl Kinský na webu Slavie. "Nikdy jsem netušil, že to jednou bude takhle velké - že mi zavolá Tottenham a projeví o mě zájem. Ten pocit je úžasný, mám z toho obrovskou radost," pokračoval.

Šance na angažmá v Tottenhamu, za který v minulosti chytal bývalý slávistický gólman Radek Černý, se naskytla poté, co se londýnskému klubu zranila brankářská jednička Guglielmo Vicario.

Dosavadní dvojkou v kádru trenéra Angeho Postecogloua byl šestatřicetiletý Fraser Forster, při sobotní domácí porážce od Newcastlu debutoval mezi tyčemi Brandon Austin, který dosud chytal jen za rezervní týmy.

"Od Tottenhamu cítím obrovský zájem. Bavil jsem se o tom s tátou, který dal přestupu zelenou, což pro mě bylo důležité. Měl jsem několik sezení a hovorů s agenturou, strávil jsem s agenty dost času. Celý proces ale proběhl rychle, hladce. Rozhodl jsem se do toho jít a pak už to bylo jen na domluvě mezi kluby," uvedl Kinský, který do Londýna odcestoval už v sobotu a absolvoval lékařskou prohlídku.

Na podzim odchytal všech 19 ligových zápasů Slavie, dostal jen sedm branek a dvanáctkrát neinkasoval. I díky jeho výkonům Pražané vedou tabulku s náskokem sedmi bodů před Plzní. Dalších deset zápasů a dvě čistá konta si připsal v pohárové Evropě - v kvalifikaci Ligy mistrů a Evropské lize.

Syn bývalého reprezentačního gólmana Antonína Kinského byl hráčem Slavie od roku 2021, kdy přestoupil z Dukly. Následně hostoval nejprve v druholigovém Vyškově a poté v Pardubicích, kterým pomohl k udržení v nejvyšší soutěži.

Loni v létě se do Slavie vrátil. Mládežnický reprezentant si na podzim vysloužil pozvánku i do národního A týmu, startu se zatím nedočkal.