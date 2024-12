55 zákroků Lotyše proti kurzu 1,00. Kanada je pod palbou kritiky: Historická hrůza

V Kanadě se hovoří o největším překvapení v historii juniorských hokejových šampionátů, a to na účet domácího favorita. Lotyši šokovali obra výhrou 3:2 po nájezdech, jejich brankář Linards Feldbergs zapsal 55 zákroků. Další čísla dokládají, o jak velkou senzaci v tomto případě jde.

Na vítězství Kanady v základní hrací době byste si u některých sázkových kanceláří před zápasem vůbec nevsadili, protože byl vypsán kurz 1,00. Jinde maximálně o jedinou setinu vyšší.

"Lotyšsko dosud vyhrálo dva z 22 zápasů v historii mistrovství světa juniorů," napsal na sociální síti X komentátor Robert Záruba. Měl tím na mysli základní skupinu MS, v níž Lotyši poprvé uspěli teprve před dvěma lety proti Čechům a podruhé loni s Němci.

"Je to největší překvapení v historii turnaje. Strašné," psal na síti X renomovaný kanadský novinář Scott Wheeler z online deníku The Athletic.

Dosavadní výsledky Kanaďanů proti Lotyšům na MS dvacítek? 16:0, 10:2, 5:2 a 10:0 přesně před rokem na šampionátu ve Švédsku. Skóre 41:4.

Také proto hala Canadian Tire Centre v Ottawě zaplněná 17 490 diváky zcela ztichla, když Eriks Mateiko, jeden ze dvou Lotyšů, kteří prošli draftem NHL, proměnil klíčový nájezd. Kanada má na soupisce 21 draftovaných hokejistů, z toho 11 v prvním kole.

LATVIA BEATS CANADA IN THE SHOOTOUT 😱



Eriks Mateiko scores the game winner!#WorldJuniors pic.twitter.com/oIVP2ddA89 — TSN (@TSN_Sports) December 28, 2024

Favorit si zcela vylámal zuby na brankáři Feldbergsovi, který předvedl 55 úspěšných zákroků a navrch zneškodnil všech osm nájezdů Kanaďanů.

"Slovo skvělý nestačí ani na začátek popisu toho, co ukázal," nešetřil chválou Mike Johnson, komentátor kanadské televize TSN, která je hlavním vysílatelem turnaje.

Mluvil o životním výkonu devatenáctiletého rodáka z města Ogre, který v této sezoně prvním rokem chytá v kanadském týmu Sherbrooke Phoenix v juniorské soutěži QMJHL.

"Je to šílené, pořád tomu nemůžu uvěřit. Mám pořádně unavené nohy, už jsem chytal křeče," usmíval se lotyšský hrdina. "Skákali jsme tam po sobě, kanadští fanoušci byli úplně v šoku," popisoval.

Wheeler psal ve svém textu o kanadském zmatku a slabém důrazu. "Před rokem zmiňoval trenér skoro po každém utkání, že hráči chodí málo do brány, málo dohrávají situace v místech kolem brankoviště, kde to bolí. Teď to byl ten samý příběh," hodnotil.

"Chyběla intenzita. Kanada má mužstvo, které by mělo hrát urputně a ve vysokém tempu, ale tak to nebylo," napsal jeho kolega Corey Pronman z The Athletic a zmínil také zranění Matthewa Schaefera.

Sedmnáctiletý obránce, možná jednička příštího draftu, boural v plné rychlosti levým ramenem do soupeřovy branky a ze zápasu odstoupil. Kanadě pak jeho podpora útoku zezadu velmi scházela.

Kanada si prožila večer hrůzy, ale stále má v zádech úvodní výhru 4:0 proti Finsku a ve skupině před sebou ještě zápasy s Němci a USA.

A také na opačné straně se lotyšský trenér Artis Abols držel při zemi. "Dva body samy o sobě nic neznamenají," nastínil. Však se také s Lotyši před turnajem počítalo nejspíš do zápasu o záchranu s Kazachstánem. Místo toho hned na startu zaskočili domácí velmoc.

Proti Kazachstánu nastoupí dnes ve svém druhém utkání na turnaji Češi. Hraje se od 19 hodin a zápas můžete sledovat v online přenosu na webu Aktuálně.cz.