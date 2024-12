Juniorská senzace. Lotyši porazili favorizovanou Kanadu na nájezdy

Hokejisté domácí Kanady podlehli na mistrovství dvacítek v Ottawě ve druhém utkání ve skupině překvapivě Lotyšsku 2:3 po samostatných nájezdech. Rozhodl o tom v osmé sérii rozstřelu Eriks Mateiko.

Lotyši vyhráli na juniorských šampionátech teprve potřetí a Kanadu zdolali poprvé. Dalším hrdinou zápasu byl gólman Linards Feldbergs, který zneškodnil přes 50 střel.

Pro Lotyše to byl snový vstup do turnaje. Nejdříve drželi bezbrankový stav do času 23:28 a nezlomilo je, že inkasovali ve vlastní přesilovce. Při vyloučení Berklyho Cattona se dostal do úniku Jett Luchanko a bekhendovým blafákem překonal Feldbergse.

V 54. minutě už Lotyšům početní výhoda vyšla a Mateiko vyrovnal. Hned za 64 sekund si vzala Kanada vedení zpět, její přesilovku zužitkoval Calum Ritchie. V čase 57:31 při trestu Ethana Gauthiera překonal Jacka Ivankovice Peteris Bulans a vynutil nastavení.

V rozstřelu se prosadil až na konci osmé série Mateiko a postaral se o senzaci před 17.490 diváky v Canadian Tire Centre.

Domácí reprezentace, která usiluje o 21. juniorský titul, nenavázala na čtvrteční úvodní výhru nad Finskem 4:0.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Ottawě:

Skupina A:

Německo - Finsko 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 28. Sager (Sumpf) - 18. Pieniniemi (Helenius, Kiviharju), 26. Alasiurua (Uronen, Nurmi), 59. Kiiskinen (Hynninen, Helenius). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Langin (Kan.) - Nyqvist (Švéd.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 11.956.

Kanada - Lotyšsko 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Luchanko, 55. C. Ritchie (Cowan, Beaudoin) - 54. Mateiko (Osmanis), 58. Bulans (Livšics, Osmanis), rozhodující sam. nájezd Mateiko. Rozhodčí: Stano (SR), Tscherrig (Švýc.) - Briganti, Davis (oba USA). Vyloučení: 8:5. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 17.490.

Tabulka:

1. Kanada 2 1 0 1 0 6:3 4 2. USA 1 1 0 0 0 10:4 3 3. Finsko 2 1 0 0 1 3:5 3 4. Lotyšsko 1 0 1 0 0 3:2 2 5. Německo 2 0 0 0 2 5:13 0

Skupina B:

Švédsko - Kazachstán 8:1 (5:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Eklund (Willander, Wahlberg), 10. Edstrom (V. Gustafsson, Hallquisth), 12. L. Eriksson (Granberg, Hedqvist), 14. F. Nilsson (Hurtig, Wahlberg), 20. Wahlberg (Forsfjäll, V. Eklund), 33. Wahlberg (Lindstein, Stenberg), 46. Vuollet (Forsfjäll, V. Gustafsson), 49. Granberg - 38. Gross (Sitnikov, Orazov). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Hribik - Hynek (oba ČR), Gustafson (USA). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 3574.

Tabulka: