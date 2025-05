Podvod všech podvodů, říká Plíšková. Na její explozi vzteku Řím vzpomíná dodnes

V Římě se na ty scény vzpomíná dodnes, jen málokdo tam totiž v historii předvedl tak výživnou explozi vzteku jako Karolína Plíšková. Česká tenistka před sedmi lety v areálu Foro Italico strhla masku "ledové královny" a po nevídané křivdě odpálila strhující salvu negativních emocí.

Teď už se tomu směje, v květnu 2018 se ale Plíšková dostala v Římě do psychického stavu, jaký během kariéry nikdy nezažila.

Vždy byla klidnou tenistkou, která své emoce držela bezpečně uzavřené pod pokličkou, nepochopitelný verdikt polské umpirové rozhodčí Marty Mrozinské ji však přivedl až na hranu.

Ve druhém kole prestižního antukového turnaje bojovala proti Řekyni Marii Sakkariové a za vypjatého stavu 5:5, 40:40 v rozhodující třetí sadě zakončila výměnu sebejistou smečí.

Míč letěl k lajně a padl jasně do kurtu. Čárová rozhodčí ovšem zahlásila aut a její rozhodnutí respektovala i hlavní Mrozinská, která přitom měla situaci jako na dlani.

"Ta u mě skončila. Je to jediná rozhodčí, kterou mám dodnes zablokovanou," prozradila Plíšková v nejnovějším dílu podcastu Rakety, který moderuje její manžel a manažer Michal Hrdlička, že Polka stále oficiálně nemůže rozhodovat její zápasy.

Česká hráčka začala po verdiktu na kurtu Nicoly Pietrangeliho vehementně protestovat, zavolala i supervizorku, nikdo ovšem nedokázal křivdu napravit.

"Byla jsem v šoku. Podvod všech podvodů. Bylo to tak dvacet centimetrů v kurtu. Chtěla jsem po nich, aby mi ukázaly stopu míčku. Tu ale nenašly, protože v autu žádná nebyla," vzpomínala nyní třiatřicetiletá rodačka z Loun.

Finalistka US Open z roku 2016 vyzvala i Sakkariovou, aby přiznala, kam míček dopadl. Ani tady se ovšem s vstřícností nesetkala. "Ta mě tehdy také hodně zklamala. Říkala jsem jí, že to musela vidět. Ale ona, že ne," uvedla Plíšková.

Řekyně po zápase dvakrát upravila realitu, když byla na kontroverzní moment tázána. Tvrdila, že byla na druhé straně kurtu, přitom se přemístila do středu dvorce a pozorně dopad tenisáku sledovala.

Následně uvedla, že se rovnou otáčela pryč, protože nepředpokládala chybu Plíškové. Ve skutečnosti se však vůbec neotočila, naopak si ještě pár vteřin prohlížela ze vzdálenosti několika metrů stopu míčku.

Nehrálo se téměř deset minut, během kterých kamery zachytily naštvaného Hrdličku, i kouče Tomáše Krupu ukazujícího do objektivu prostředníček. "Moc tomu nepomohli. Tys tam rozmlátil židli," připomněla Plíšková v podcastu svému manželovi.

Tenistku šokující verdikt pochopitelně rozhodil, vzápětí ztratila své podání a Sakkariová už zápas doservírovala do zdárného konce.

Češka soupeřce u sítě podala ruku, poté ale neudržela nervy, ruku nataženou k rozhodčí na poslední chvíli stáhla a rozmlátila raketu o vysokou soudcovskou židli. V umpiru zbyla po jejích úderech velká díra.

"Já na to nejdřív zapomněla, automaticky jsem šla podat ruku rozhodčí. Pak mi ale došlo, co udělala, stáhla jsem ruku a začala do ní řezat," smála se Plíšková.

Za své chování dostala pokutu 10 tisíc dolarů, půlku za gesto trenéra Krupy. Potrestaná krátkým zákazem činnosti byla i rozhodčí Mrozinská.

Česká hráčka si Řím nakonec oblíbila. V následujících třech ročnících hrála vždy finále, v roce 2019 prestižní podnik vyhrála. V semifinále tehdy vrátila Sakkariové porážku.

Další ročník turnaje na antuce v italské metropoli začíná v úterý.