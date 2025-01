Jágra nenutili dřít, s úlevou může hrát dál, říká Zajíc. Varaďova mise bude složitá

Hokejová extraliga vklouzla do poslední čtvrtiny základní části a dění ve spodních patrech tabulky je letos mimořádně zajímavé. Dno leští Vítkovice s novým trenérem Václavem Varaďou, třikrát po sobě prohrálo Kladno. Kdo spadne do baráže? Nad tím se zamýšlí bývalý útočník a kladenská legenda Josef Zajíc.

V dresu Kladna odehrál 12 extraligových sezon, a proto ho těší, že na rozdíl od minulého ročníku, kdy bylo rozhodnuto dlouho předem, se letos Rytíři drží ve vláčku s ostatními týmy.

"Všichni čekali, že Kladno bude zase poslední, ale oni to týmovým duchem zlomili. Smoleňák je osobnost, která za to umí vzít, hráči jako Filip, Pytlík, Jarůšek, Procházka a Melka vytvořili jádro. Tralmaks má výbornou sezonu a celkem dobře zahrál i majitel," usmívá se Zajíc.

A tak má Kladno na startu čtvrté čtvrtiny 48 bodů a v tabulce za sebou ještě Vítkovice, to vloni končilo základní část jednoznačně poslední s pouhými 39 body.

Spodek extraligy 10. Liberec - 41 zápasů, 53 bodů, skóre 107:120, 11. Olomouc - 41 zápasů, 52 bodů, skóre 100:112, 12. Třinec - 40 zápasů, 51 bodů, skóre 93:102, 13. Kladno - 41 zápasů, 48 bodů, skóre 112:134, 14. Vítkovice - 41 zápasů, 45 bodů, skóre 114:138.

Že se do boje o záchranu namočily Vítkovice, předloňský semifinalista extraligy, to pro Zajíce není velké překvapení.

"Až na Muellera, když tam hrál, se mi ten jejich kádr v posledních letech nikdy tolik nelíbil. Spíš jsem si vždycky říkal, že by měli být v té spodní čtyřce, ale pokaždé to nějak uplácali. Jsou pro mě takoví tajemní," říká někdejší kladenský kapitán.

Před dvěma týdny převzal trápící se mužstvo po šesti porážkách v řadě Varaďa, ale ani pod novým trenérem nepřiskočil na konto Vítkovic v dalších čtyřech zápasech žádný bod. Tým zabral až v kritické chvíli úterního duelu s Libercem, který otočil z 0:2 a 2:3 na 4:3.

"Mají Vencu, každá změna je na nějakou chvíli impulz, ale aby se trenér v průběhu sezony dostal do té týmové bubliny, to je strašně těžké. Někdo někoho nemá rád, někdo je naštvaný. Venca je spíš typ diktátora, ne demokratický trenér, který by naslouchal hráčům," míní Zajíc.

"Pokud kluky v tak krátké době přesvědčí, že jeho cesta je ta jediná správná, pak klobouk dolů. Neznám atmosféru v týmu, ale když padáte dolů, je to setrvačnost, kterou se strašně těžko zastavuje," pokračuje.

Bývalý vítkovický kapitán Rostislav Olesz před dvěma týdny tvrdil, že Varaďův příchod povzbudil celou Ostravu. V nadsázce mluvil o 35 stupních a bazénu, baráž si v té chvíli nepřipouštěl.

Jenomže tým, který bojuje s marodkou, slabší výkonností brankářů a s rozdělením rolí hráčů, se jí od té doby ještě přiblížil. V důležitém zápase Vítkovice doma podlehly Kladnu a musí děkovat, že i Rytíři od té doby třikrát v řadě padli a svůj náskok nezvýraznili.

Zúžil se boj o vyhnutí se baráži jen na Vítkovice a Kladno? Nebo do něj pořád mohou zabřednout i Třinec, Olomouc a Liberec, tedy týmy, které aktuálně drží příčky pro předkolo play off?

"U Třince jsem si skoro jistý, že to zvládne. Kluci jsou po těch letech, kdy hrají pořád o titul, starší a nasycení. Tohle je daň za tu úžasnou dekádu, ale nemyslím si, že spadnou do takového průšvihu," přemýšlí Zajíc.

"Liberec je odkázaný na tři své hvězdy a brankáře. Pokud se nezraní, tak to uháčkují. A Olomouc si podle mě nebude dělat nervy. Doma hraje výborně, tam si to uválčí," dodává.

Jágr bude po tiskovce lepší

U Kladna vidí Zajíc problém možná paradoxně v prodeji klubu z rukou Jaromíra Jágra, který je přitom jinak vnímám spíše pozitivně.

"Jenže kluci, kteří nemají na příští sezonu podepsáno, se k tomu můžou postavit různě. Bude se měnit majitel, zamíchá to s nimi. Říkáte si, že by se právě měli ukázat a makat naplno, ale je to těžké. Přemýšlí, co s nimi bude, může je to nakousnout," myslí Zajíc.

Kladenský klub chystá na dnešek tiskovou konferenci, kde by mělo být oznámeno, že novým většinovým majitelem se stává podnikatel Tomáš Drastil. Měl by získat 80 procent klubu, Jágr si má ponechat 20.

"Jemu to naopak pomůže, bude hrát lépe. Pořád o tom přemýšlel, nosil to v sobě. Na tiskovce teď řekne, jak to je, uleví se mu," říká Zajíc na adresu legendární osmašedesátky, která nedohrála úterní utkání se Spartou.

Hovoří se o tom, že Jágr, jenž zanedlouho oslaví 53. narozeniny, hraje svou poslední sezonu. Nicméně třeba Jiří Tlustý v podcastu Mistři světa prozradil, že Jágr nedávno v dobrém rozmaru mluvil o tom, že nekončí a ještě další rok přidá.

"To je jako noc a den," směje se Zajíc. "Jednou řekne, že bude hrát, dvakrát řekne, že ne, ale pak stejně naskočí. Je to hokejový zázrak, nikdy netrénoval tak jako my ostatní. Nikdo ho nenutil dřít jako nás. Díky své výjimečnosti si vybíral," popisuje Jágrův bývalý spoluhráč.

Zajíc tvrdí, že Jágr může v extralize přidat klidně další dva roky, pokud bude zdravý. I po padesátce těží z pevných základů svého zdraví.

"Nízko těžiště, dlouhé nohy, obrovský zadek. Kdyby Džegr shodil, ještě by mu to prospělo, ale zase by měli obránci větší šanci v soubojích. Přeju mu, aby hrál tak dlouho, dokud bude týmu platný," doplňuje.

Mládež mohla být nejlepší v republice

Zároveň doufá, že prodej novému majiteli klubu prospěje. V neutěšeném stavu je především kladenská mládež. Dorost patří mezi nejhorší týmy v extralize, junioři nejvyšší soutěž ani nehrají.

"Vracel jsem se z Budějovic, kde jsem dělal sportovního manažera, když Džegr budoval novou značku Rytířů. Byla to velká změna, mládež jsme v klubu zvedli, kluci jezdili reprezentovat. Přetahovali jsme hráče Boleslavi, Liberci, budovali jsme vztahy s rodiči a školami," vzpomíná Zajíc.

Jágr coby hráč v té době ještě působil v zámoří.

"Byla to obrovská šance vytvořit nejlepší mládež v republice. Džegrova tvář a cesta na vrchol, k tomu je Kladno kousek od Prahy, přitáhlo by to všechny. Ale změnila se politická garnitura, ta nová chtěla u hokeje své lidi, nás vyhodili a neustále se měnili manažeři," pokračuje Zajíc.

"Kam se klub v poslední době posunul, jestli se změnil k lepšímu, nebo došel někam, kde potřebuje nový impulz, to ať si každý odpoví sám," naznačuje.

Pozvednout kladenské "áčko", to podle Zajíce nemusí být pod novým majitelem dlouhodobý problém. Zlepšit výsledky u mládeže bude trvat déle.

"Záleží, co bude priorita těch lidí, jaký budou mít byznysový plán pro mládež. Musí se obklopit lidmi, kterým budou věřit, propojit to vztahově. Ale každopádně ta pyramida musí mít pevný základ, což je teď v Kladně vratší," uzavírá Zajíc.