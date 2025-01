"V Ostravě je rázem 35 stupňů, jdeme k bazénu." Olesz tvrdí: Baráž s Varaďou nehrozí

Nad hokejisty Vítkovic se po šesti porážkách za sebou začala povážlivě vznášet barážová hrozba. Trenér mluvil o čekání na smrt, hráči o tom, jak se od nich odvracejí fanoušci. Majitel Aleš Pavlík reagoval rázným krokem, vrací do extraligového kolotoče kouče Václava Varaďu. A od něj si Ostrava slibuje obrat situace o 180 stupňů.

"Najednou je v Ostravě léto, 35 stupňů Celsia, jdeme k bazénu," reaguje pro Aktuálně.cz bývalý vítkovický kapitán a útočník Rostislav Olesz. "Pro vítkovický hokej je to opravdu zásadní impulz," dodává.

Varaďa právě ve Vítkovicích rozjížděl hvězdnou kariéru hráče, ale její konec spojil s regionálním rivalem z Třince. Tam také nastartoval dráhu trenéra a třemi tituly v řadě vybudoval stále trvající dračí dynastii.

Podle Olesze mu to na renomé v Ostravě neubralo.

"Nevnímá se špatně, že byl v Třinci. Ve Vítkovicích takovou šanci dosud nedostal, třinecká organizace funguje úplně jinak. Přichází jako jeden z nejžádanějších trenérů v Evropě, přichází jako člověk z regionu, lidé ho tady mají rádi," říká Olesz.

Jedním dechem však doplňuje: "Je to krok číslo jedna. Máte výborného pekaře, ale potřebujete těsto a pekárnu."

Varaďa podepsal smlouvu na tři roky, ve Vítkovicích bude působit jako hlavní trenér i sportovní manažer. Od Pavlíka dostal kompetence, které mu jinde nedali. Od příští sezony si bude stavět vlastní tým.

Nejdříve však musí zachránit aktuální ročník, v němž se modro-bílý klub octl na strmě šikmé ploše. Vedení na podzim překvapivě rychle odvolalo trenéra Davida Bruka, kterého pak nahradil asistent Vlastimil Wojnar.

Po čase zabředl s týmem do krize, jež na přelomu roku vyvrcholila šesti zápasy bez bodového zisku. Vítkovice padly na extraligové dno. Sice jim nyní patří dvanáctá příčka, ale se stejným počtem bodů, jako mají třinácté Kladno i poslední Liberec.

Rytíři i Bílí Tygři vykazují přitom výrazně lepší momentální formu. Takže? Šestnáct kol před koncem základní části to pro Ostravany znamená barážovou hrozbu.

"Z tohoto pohledu je situace kritická, to si nebudeme nic nalhávat. Navíc trenér Wojnar říkal, že není nikdo, kdo by to zvedl. Nebylo to ideálně řečeno, ale chápu ho. Mluvil upřímně, lidsky," zmiňuje Olesz.

Když Wojnar přidal, že Vítkovice de facto čekají na smrt, působilo to už dost bezradně. "Ale on byl jako původní asistent hozen do vody. Kroky, které dovedly vítkovický hokej tam, kde je, nejdou za trenérem Wojnarem," upozorňuje Olesz.

Vítkovice od začátku sezony překvapivě táhne útočník Marek Kalus, zato předpokládané opory jako Roberts Bukarts nebo Patrik Zdráhal zůstávají za očekáváním. Nepovedl se ani podzimní příchod Roberta Říčky.

Varaďa má čas do konce ledna, aby tým pro závěr sezony doplnil.

Po štacích v Třinci a Pardubicích, v klubech, které měly jednoznačnou ambici na titul, přichází pro bývalého trenéra reprezentační dvacítky zcela jiná výzva.

Vždyť baráž o udržení hrály Vítkovice naposled před 25 lety. Donedávna si málokdo dokázal představit, že by tam mohly skončit také letos.

"To byla tehdy série s Jihlavou?" loví v paměti Olesz, který v té době jako čtrnáctiletý válel ve vítkovickém dorostu. Má pravdu, Vítkovice se tehdy zachránily na poslední chvíli.

"Teď vypadají z trojice s Kladnem a Libercem skutečně nejhůře, ale další týmy v tabulce nejsou daleko před nimi. Dvanáctka postupuje do play off, já jsem optimistický, a pokud půjdou Vítkovice do předkola, s Vencou na střídačce je nikdo nebude chtít," usmívá se Olesz.

"V baráži nebudou," přidává přesvědčivě.

Někdejší hráč NHL a český reprezentant, který působí jako hokejový expert České televize, věří, že Varaďa spící mužstvo probudí. A jako člověk znalý místních poměrů vyhlíží i pomoc fanoušků.

"Ostrava tím opravdu ožila, je to pro ni významný krok. Vítkovice hrají v neděli doma s Kladnem. Jarda Jágr, Venca Varaďa… Třeba je to naivní, ale ten zápas může být vyprodaný. Může se rozjet boom, kterého musí hráči využít a šlápnout do toho," přemýšlí Olesz.

Ještě před nedělním utkáním "o šest bodů" proti Kladnu čeká Varaďu a jeho asistenta Aleše Krátošku dnešní domácí premiéra proti Litvínovu, duel startuje v 17:30.