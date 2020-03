Znojmo kvůli koronaviru italské fanoušky na stadion nepustí. Do Bolzana ale odjede

Kvůli šíření nebezpečného koronaviru nepustí znojemský klub na stadion fanoušky z italského Bolzana, s nímž má odehrát čtvrtfinálovou sérii play off hokejové EBEL. Opatření však mohou být ještě daleko rozsáhlejší.

Když si Znojmo po sobotní výhře nad Dornbirnem zajistilo postup do play off mezinárodní EBEL ligy a následně si jej za svého soupeře pro čtvrtfinále vybralo italské Bolzano, radost vystřídaly smíšené pocity z toho, jak vůbec celá série proběhne.

Bolzano přímo sousedí s Lombardií a tato oblast je jedním z hlavních ohnisek šíření nebezpečného koronaviru Covid-19. Rakouské vedení ligy již minulý týden nařídilo přísnější dodržování hygienických zásad. Hráči si například nesmějí podávat po utkání ruce a kabiny musí být vybaveny dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků.

Christian Feichtinger, prezident EBEL "Spolupracujeme s úřady. Jsem rád za dobrou koordinaci postupů v naší zemi a také za výbornou komunikaci s Jižním Tyrolskem. Informace si vyměňujeme opravdu rychle. O tom, co se bude dít dál, rozhodují ministerstvo zdravotnictví a příslušné úřady. My musíme pouze čekat."

Nejúspěšnější italský klub uvedl, že po každé cestě dezinfikuje autobus a udělá vše pro to, aby nebylo ohroženo zdraví hráčů i fanoušků. Vstupenky prodává pouze na nejbližší utkání.

"Italské úřady v Jižním Tyrolsku prozatím neomezují konání sportovních ani jiných společenských akcí, takže do Bolzana odcestujeme podle plánu v úterý," potvrdil manažer Orlů Petr Veselý.

Orli vyčkávají na rozhodnutí Bezpečnostní rady

Další opatření vedení EBEL ligy zatím nechystá, ale Znojmo, jehož čtvrtfinálová série s Bolzanem nabízí nejvíce otazníků, musí zůstat ve střehu. Organizaci pátečního duelu s Bolzanem může ovlivnit středeční jednání Bezpečnostní rady státu, která již uzavřela biatlonový Světový pohár v Novém Městě pro diváky.

"My se stejně jako všechny ostatní české kluby budeme řídit rozhodnutím Bezpečnostní rady státu, případně příslušných regionů. V současné době počítáme s tím, že zápasy ve Znojmě proběhnou v normální režimu, nicméně po poradě se státními orgány jsme čistě z preventivních důvodů rozhodli, byť nás to mrzí, že neuvolníme do prodeje žádné vstupenky pro hostující fanoušky a samozřejmě budeme dbát na zvýšená hygienická opatření," dodal Veselý.

Proti přísnějšímu režimu se staví i Jiří Beroun, asistent hlavního trenéra Znojma: "Hokej se hraje pro fanoušky, tak doufejme, že o ně nepřijdeme. O tom ale my nerozhodujeme. Soustředíme se pouze na naši hru."

O možných rizicích se nechtěl bavit ani kapitán týmu Radim Matuš. "Nechci se k tomu moc vyjadřovat. Je to dost zmedializované. Jde o klasickou chřipku, takže myslím, že se nemáme čeho bát. Pro nás bude daleko složitější to cestování," naráží na fakt, že Bolzano je vzdáleno od Znojma téměř sedm set kilometrů. Pořadatelství v EBEL se navíc střídá po každém utkání.

Orli se dostali do vyřazovacích bojů na poslední chvíli z osmého místa a do série s Bolzanem, které základní část vyhrálo, vstoupí jako outsider. Proti nim hovoří i fakt, že letos nevyhráli ani jeden ze čtyř vzájemných zápasů. K tomu si připsali i dva debakly: 0:9 a 0:5.

Série začíná ve středu v Itálii. Do Znojma se přesune v pátek 6. března, úvodní buly bude vhozeno v 18:30. Dalšími hracími dny jsou neděle a úterý.

Čtvrtfinálové série EBEL:

Bolzano (1.) - Znojmo (8.)

Salzburg (2.) - Villach (6.)

Vídeň (3.) - Graz (5.)

Klagenfurt (4.) - Linz (7.)

* V závorce je uvedeno umístění týmu po základní části. Na rozdíl od českých soutěži si v EBEL první tři celky svého soupeře pro čtvrtfinále volí. Na toho čtvrtého někdo zbude.