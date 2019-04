První třetinu ovládl domácí Třinec. Ten poprvé udeřil paradoxně ve vlastním oslabení, když unikl po pravém křídle Draveckou a ranou na první tyč překonal Frodla. Neuplynuly ani tři minuty a Oceláři vedli o dvě branky. To si obrana Plzně nepohlídala před brankou Wereka. Následně měli domácí možnost zahrávat přesilovou hru, tu sice nevyužili, jenže se dostali do dalšího brejku. Opět to byl Dravecký, tentokrát ale z většího úhlu propálil Frodla, který zřejmě nemá čisté svědomí. Třetina jak z říše snů pro slezský klub.