Oba týmy se ve finále stejně jako v celém play-off opírají o skvělé výkony svých brankářů. Roman Will i Šimon Hrubec jsou opravdovými oporami svých týmů a drží je často nad vodou. V prvním utkání byl o jednu branku lepší třinecký Šimon Hrubec, který má po sezóně zamířeno zřejmě do KHL. V utkání číslo dvě zase zářil domácí Roman Will. Ten se vytáhl především při dvou oslabeních ve třech proti pěti, kdy několikrát zasáhl proti ranám z první po křížných nahrávkách. Kapituloval nakonec také jen jednou, čímž pomohl svému týmu ke srovnání série.