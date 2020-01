Z dramatu vyšli zlatí Kanaďané. Zámořští mladíci přehráli ve finále MS Rusko 4:3

Foto: Dalibor Sosna

Hokejisté Kanady vyhráli ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě nad Ruskem 4:3 a slaví 18. triumf. Obrat z 1:3 dovršil vítěznou brankou v čase 56:02 útočník Akil Thomas. Kanaďané, kteří jsou nejúspěšnější zemí v dějinách, se vrátili na trůn po dvou letech od úspěchu v Buffalu. Spravili si chuť po loňském čtvrtfinálovém vyřazení na domácím turnaji ve Vancouveru a Victorii.

Los skupin MS 2021 Česká hokejová dvacítka bude na příštím mistrovství světa v Kanadě hrát v základní skupině B v Red Deeru s Ruskem, Švédskem, Spojenými státy americkými a nováčkem Rakouskem. Skupinu A tvoří v Edmontonu úřadující mistři světa Kanaďané, Finsko, Švýcarsko, Slovensko a Německo. Rozhodlo o tom konečné pořadí šampionátu v Ostravě a Třinci.

Rusové čekají na zlato od roku 2011, kdy triumfovali i v součtu s bývalým Sovětským svazem potřinácté v historii. Od té doby chyběli na stupních vítězů pouze před dvěma roky a získali vedle čtyř bronzů čtvrté stříbro.

Kanaďany hnala od počátku nejen touha po zlatu, ale i možnost zúčtovat se soupeřem, jemuž v základní skupině podlehli ostudně 0:6. Pokus Liama Foudyho z mezikruží skončil hned v úvodu na brankové konstrukci. V první třetině ale jinak brzdila zámořský výběr nedisciplinovanost. Kanaďané usedli čtyřikrát na trestnou lavici, sami hráli přesilovku jednou.

Před polovinou zápasu hráli Rusové další početní výhodu a tentokrát už byli úspěšní. Do vedení je poslal díky povedené teči Nikita Alexandrov.

Ruský tým si ale náskok užíval jen 84 sekund. Záhy si totiž Kanaďané vybojovali dvouminutovou dvojnásobnou přesilovku a Dylan Cozens vyrovnal. Joel Hofer pak sice uhájil branku před pohromou při šanci Alexandrova, ale ve 35. minutě Grigorij Děnisenko vrátil vedení sborné. A ve 49. minutě dokázali Rusové odskočit do dvoubrankového vedení, když po přihrávce zpoza branky zamířil nechytatelně Maxim Sorkin.

Už o 34 sekund později ale Connor McMichael usměrnil nohou za záda Amira Miftachovova již jednou tečovanou střelu, kterou vyslal Calen Addison. Gól potvrdil i sudí u videa a Kanaďané byli zpět ve hře.

V 52. minutě se Dmitrij Voronkov provinil krosčekem a Kanada byla při početní výhodě úspěšná po pouhých deseti sekundách: Barrett Hayton si na kruhu srovnal puk na holi a střelou zápěstím zajistil stav 3:3. Rusové pak navíc propadli v obraně a jejich nedůraz potrestal Thomas povedeným blafákem do behkendu.

Finále

Kanada - Rusko 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 32. Cozens (Veleno, Lafreniere), 50. McMichael (Addison, Byram), 52. Hayton (Addison, Lafreniere), 57. Thomas (McMichael, Addison) - 30. N. Alexandrov (Zamula), 35. Děnisenko (Romanov, Sokolov), 49. Sorkin (Kruglov). Rozhodčí: Heikkinen, Vikman (oba Fin) - Lundgren (Švéd.), Synek (SR). Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Diváci: 8693.

Kanada: Hofer - Byram, Bernard-Docker, McIsaac, Smith, Bahl, Addison, Drysdale - Lafreniere, Hayton, Foote - Foudy, Veleno, Cozens - McMichael, Dellandrea, Dudas - Byfield, Thomas, Lavoie - Mercer. Trenér: Dale Hunter.

Rusko: Miftachov - Romanov Galeňjuk, Pylenkov, Zamula, Misjul, Žuravljov, Malyšev - Děnisenko, Chovanov, Sokolov - Dorofejev, Morozov, N. Alexandrov - Marčenko, Voronkov, Podkolzin - Rtiščev, Kruglov, Sorkin - Grošev. Trenér: Valerij Bragin.

O 3. místo

Švédsko - Finsko 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Sandin (Lundkvist, Fagemo), 31. Fagemo (Höglander, Ginning), 34. Öberg (Nässén) - 9. Puistola (Nousiainen, Tanus), 20. Maccelli. Rozhodčí: Campbell, Lawrence - Huseby (všichni Kan.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváci: 7954.

Švédsko: Alnefelt - Söderström, Sandin, Lundkvist, Ginning, Broberg, Björnfot, Norlinder - Fagemo, D. Gustafsson, Höglander - Berggren, Bäck, Pašič - Holtz, Henriksson, Raymond - Öberg, H. Gustafsson, Nässén - Eriksson. Trenér: Tomas Montén.

Finsko: Annunen - Nousiainen, Thomson, Heinola, Hatakka, Utunen, Kokkonen, Honka, Seppälä - Maccelli, Petman, Erholtz - Puistola, Tanus, Oden - Killinen, Saarela, Aku Räty - Aatu Räty, Ranta. Trenér: Raimo Helminen.

O udržení - 3. zápas

Německo - Kazachstán 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Bokk (Jentzsch, Seider), 31. Bokk (Hüttl, Mik), 32. Fleischer (Valenti, Schinko), 34. Reichel (Peterka), 35. Heinzinger (Jentzsch, Schütz), 56. Mik (Mass, Schütz). Rozhodčí: Morozov (Rus.), Tscherrig (Švýc.) - Hägerström (Fin.), Lederer (ČR). Vyloučení: 5:1, navíc Brune (Něm.) 10 min. Bez využití. Diváci: 1124. Konečný stav série: 2:1.

Konečné pořadí: 1. Kanada, 2. Rusko, 3. Švédsko, 4. Kanada, 5. Švýcarsko, 6. USA, 7. ČR, 8. Slovensko, 9. Německo, 10. Kazachstán - sestup.

Individuální ocenění mistrovství světa hokejistů do 20 let v Ostravě a Třinci - nejlepší hráči (podle direktoriátu turnaje), brankář: Joel Hofer (Kanada), obránce: Rasmus Sandin (Švédsko), útočník: Alexis Lafreniere (Kanada). All Star tým (podle akreditovaných novinářů): Joel Hofer (Kanada) - Alexandr Romanov (Rusko), Rasmus Sandin (Švédsko) - Barrett Hayton, Alexis Lafreniere (oba Kanada), Samuel Fagemo (Švédsko). Nejužitečnější hráč: Alexis Lafreniere (Kanada).