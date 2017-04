Video: Dojatý Eliáš se poprvé loučil s New Jersey, zaplněná aréna mu bouřlivě tleskala

před 35 minutami

První oficiální rozlučku má za sebou bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš, který v pátek ukončil kariéru. Před utkáním s Philadelphií (1:0 po prodloužení) se postaral o slavnostní buly a jeho famozní kariéru ocenilo čtrnáct tisíc fanoušků bouřlivým potleskem.

New Jersey - Ještě než vystoupá dres s číslem 26 ke stropu Prudential Center, Patrik Eliáš, který v pátek ukončil svou kariéru, absolvuje celou řadu rozlučkových akcí.

Tou první bylo včerejší slavnostní buly, které odstartovalo zápas s Philadelphií Flyers. Muž, který strávil v dresu Devils neuvěřitelných třiadvacet let, vystoupil z tunelu, pozdravil se s bývalými spoluhráči a vyrazil na ledovou plochu. Evidentně dojatý zdravil diváky, kteří jeho kariéru ocenili ohlušujícím potleskem.

"Čas letí. byl to opravdu dlouhý vztah. Jsem strašně rád, že jsem mohl být součástí Devils tak dlouho, New Jersey je můj druhý domov. Podporu a pozdravy fanoušků cítím pořád, nejen kolem stadionu, ale i v ulicích města. Moc to pro mě znamená," vyznal se Eliáš.

Včerejší akcí ovšem loučení zdaleka nekončí: New Jersey si pro svého elitního útočníka připravilo celý bohatý program rozlučkových akcí. "Vůbec jsem si nepředstavoval, že prakticky celý poslední hrací týden Devils proběhne ve znamení mé kariéry," dodal.

Nejen od fanoušků se Eliáš, který příští týden oslaví jednačtyřicáté narozeniny, dočkává slova uznání. S hlubokou poklonou přispěchaly i hokejové legendy. "Gratuluju svému dlouholetému spoluhráči a příteli Patriku Eliášovi k jeho konci kariéry. Nemůžu se dočkat, až se 26 připojí brzy k číslům 4, 3, 27 a 30," napsala gólmanská legenda Devils Martin Brodeur na Twitter. Připomněl tak fakt, že by Eliášův dres měl vystoupat ke stropu stadionu New Jersey.

