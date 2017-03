Eliáš už návrat nedotáhne, legenda New Jersey končí ve čtyřiceti letech kariéru

před 1 hodinou

Patrik Eliáš končí po 21 letech kariéru. Už bývalý útočník New Jersey Devils stihl v NHL 1240 utkání, ve kterých nasbíral 1025 bodů. Dalších 162 zápasů přidal v play off a 125 kanadskými body ve vyřazovací části přispěl k zisku dvou Stanley Cupů.

Newark - Český hokejový útočník Patrik Eliáš ukončil kariéru v NHL, kde působil výhradně v dresu New Jersey. Devils o tom informovali na svých webových stránkách.

Čtyřicetiletý dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru hrál naposledy v minulé sezoně, po které mu skončil tříletý kontrakt na 16,5 milionu dolarů. Po květnové operaci pravého kolena se Eliášovi pokus o návrat nepodařil.

"Důvodem bylo, že jsem si nebyl jistý, že budu fyzicky připravený. Druhým pak i fakt, že bych asi nebyl schopen hrát na takové úrovni, jak bych chtěl," vysvětlil Eliáš pro server nhl.com, proč ukončil své dlouholeté působení v zámořské soutěži.

Eliáš je druhým nejproduktivnější českým hráčem v historii NHL. V základní části sehrál za klub 1240 zápasů s bilancí 408 gólů a 617 asistencí, dalších 125 bodů za 45 branek a 80 asistencí přidal ve 162 utkáních play off.

Od září se připravoval na návrat a měl povolení k tomu využívat zázemí Devils, přestože neměl s týmem uzavřen nový kontrakt a zůstával nechráněným volným hráčem. Comeback se ale nepovedl. Podle svých slov se definitivně rozhodl skončit po debatě s generálním manažerem Devils Rayem Sherem po konci přestupního termínu v NHL pro tuto sezonu 1. března. "Začal jsem myslet na jiné věci, které bych chtěl dělat. Takže nastal čas," uvedl Eliáš.

Nevyloučil, že by ještě v kariéře pokračoval na nějaké úrovni mimo NHL, například v Česku. "Skončil jsem v NHL, berme to takto. Neplánuju v příští sezoně hrát někde jinde, ale budu chodit pořád na led, ať už to bude s kamarády, s juniory nebo s někým jiným, protože mě to baví. Mám rád aktivitu a pořád mě baví hrát," uvedl Eliáš.

Eliáš se oficiálně rozloučí s týmem při jeho posledním domácím utkání v sezoně 8. dubna proti New York Islanders, kdy absolvuje s Devils i předzápasové rozbruslení.

V příští sezoně pak Devils vyřadí Eliášovo číslo 26 a pověsí ho ke stropu haly Prudential Center. Stane se tak pátým hráčem v historii klubu, jemuž se této pocty dostane.

