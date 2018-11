Smoleňákova mise ve Švýcarsku skončila. Vrátí se do Hradce?

před 47 minutami

Český hokejový útočník Radek Smoleňák nebude pokračovat v týmu švýcarské nejvyšší soutěže SC Rapperswil-Jona.

Rapperswil - Jednatřicetiletý Smoleňák odešel z Hradce Králové na začátku října do Švýcarska na měsíční zkoušku a klub se nyní rozhodl kontrakt do konce sezony neprodloužit. Uvedl to deník Blick.

Smoleňák si v sedmi zápasech za poslední tým tabulky připsal dva body za gól a asistenci. V pátečním duelu na ledě Bernu při porážce 1:3 už nenastoupil. "V listopadu si sedneme a uvidíme, jestli jsou obě strany spokojené. Jdu tam s tím, aby se vyhrávalo. Když bude tým vyhrávat, tak nebude problém," řekl Smoleňák před odchodem do Švýcarska.

V sedmi duelech se ale dočkal s týmem jediné výhry a zisku celkem čtyř bodů. Rapperswil je aktuálně se sedmi body z 16 utkání poslední o čtyři body za Davosem.

Smoleňák v této sezoně sehrál také šest utkání za Hradec Králové v extralize a připsal tři body za tři asistence. S Mountfieldem se dohodl dva týdny před odchodem do Švýcarska na novém ročním kontraktu, který mu ale umožňoval odchod do jiného klubu.

Do Hradce přišel Smoleňák loni v prosinci ze Slovanu Bratislava z KHL. Za Mountfield kvůli zranění odehrál jen 25 duelů včetně play off a připsal si 16 bodů za 11 branek a pět asistencí. V extralize předtím působil jen v ročníku 2010/11, kdy hrál za Spartu a Kladno. V domácí nejvyšší soutěži nasbíral v 93 duelech 42 bodů za 30 tref a 12 přihrávek.

Smoleňák má za sebou dlouholeté působení v zahraničí. Na kontě má i sedm startů v NHL za Tampu Bay a Chicago ze sezon 2008/09 a 2009/10. Jinak nastupoval na farmách.

V roce 2010 se vrátil do Evropy a po působení ve Spartě a hostování v Kladně se vydal na další zahraniční angažmá. Ve Finsku oblékal dresy Ässätu Pori, Pelicans Lahti a TPS Turku, ve Švédsku nastupoval za Timru a MODO Hockey a v KHL za Nižnij Novgorod, Chanty-Mansijsk, Záhřeb a Slovan Bratislava.

Účastník domácího mistrovství světa v Praze z roku 2015 má na kontě 27 utkání v české reprezentaci, v kterých vstřelil dvě branky. Na reprezentačním dresu nosil i kapitánské céčko.