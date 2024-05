Každý z nás si nominaci zasloužil, domnívá se útočník Chytil před Eurem

Pražská Slavia má z klubů největší zastoupení v nominaci fotbalové reprezentace na přípravný kemp v Rakousku před mistrovstvím Evropy.

Trenér Ivan Hašek povolal z Edenu hned osm hráčů: brankáře Jindřicha Staňka, obránce Davidy Douděru se Zimou a Tomáše Holeše s Vlčkem, záložníky Lukáše Provoda s Matějem Juráskem a útočníka Mojmíra Chytila.

Těsně se navíc nedostalo na středopolaře Petra Ševčíka a nejlepšího ligového kanonýra Václava Jurečku. Právě Chytil s ním v posledním kole bojoval o korunu pro krále střelců, triumf mu nicméně přál a nominaci v tu chvíli neřešil.

"Myslím, že každý hráč je tam zaslouženě, každý si to vybojoval. Bylo to na trenérech, koho vyberou. Že to zrovna padlo na osm slávistů, je pro nás i pro celý klub hezké," řekl Chytil na tiskové konferenci při prezentaci knihy Bez frází: Hrdě za repre, v níž mezi příběhy nechybí ani ten jeho.

Slávisté tvoří téměř třetinu z 26 nominovaných hráčů. Na druhém místě je Viktoria Plzeň s čtyřnásobným zastoupením.

"Už když jsem v reprezentaci začínal, byla z velké části složená ze slávistů. O to je to vždy lepší, pokaždé se tam těším," řekl klubovému webu jeden z kapitánů Slavie Holeš. "Vím, že když s nimi budu na hřišti, bude to dobré. Budeme sehraní, známe se z klubu. Jsem moc rád, že v repre je tolik slávistů, protože si to zaslouží," doplnil.

Jen mezi náhradníky zůstal s 19 góly nejlepší střelec ligové sezony Jurečka. Chytil s ním v nedělním posledním ligovém kole proti Mladé Boleslavi bojoval o triumf mezi kanonýry, na rozdíl od kolegy v útoku neskóroval.

"Samozřejmě že jsme chtěli buď já, nebo Venca vyhrát krále střelců. Venca dal první gól v zápase, takže to padlo na něj, že se ho tam budeme snažit dotlačit. Jsme za něj hrozně rádi," poznamenal Chytil.

"Nebál jsem se (že by mě z nominace vyšoupl). Chtěl jsem, aby střelce vyhrál. Vůbec jsme ve Slavii neřešili, jestli by to mohlo pomoci do nominace. Myslím, že nominace se dělala za nějaký časový úsek. Trenéři měli dostatek věcí, podle kterých se rozhodovali," doplnil pětadvacetiletý útočník.

Stejně jako Staňka ho čeká premiéra na velkém turnaji. "Když jsem byl mladý, měl jsem takové zranění kolena, kvůli kterému už někteří ani nehrají. V tu chvíli jsem si vůbec neuvědomoval, že bych někdy mohl být v reprezentaci. Dostat se až na mistrovství Evropy je ten největší sen, co se mi zatím splnil," řekl Chytil.

"Že jsem nominovaný, je samozřejmě ohromná čest. Nikdy jsem na tak velkém turnaji nebyl, a to ani v mládežnických kategoriích. Jsem strašně rád a hrozně se na to těším," prohlásil Staněk.

S devíti reprezentačními starty je suverénně nejzkušenějším gólmanem z nominovaného tria a měl by plnit roli jedničky.

"Na pozici brankáře jsme vždy měli velká jména. Nevím, jestli budu chytat. Když tu šanci dostanu, budu dělat vše pro to, abych svou roli zastal co nejlépe, jak můžu. Bude to obrovská výzva," řekl Staněk.

Holeš je naopak jedním ze sedmi hráčů v nominaci, kteří už na velké akci startovali.

"Hrozně se na to těším, pro mě osobně je to asi poslední velký turnaj. Doufám, že se nám podaří stejný úspěch, kterého jsme dosáhli na minulém Euru, a dojdeme alespoň do čtvrtfinále," přál si jednatřicetiletý defenzivní univerzál.