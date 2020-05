Radil opouští NHL, míří do Ruska. Furch skončil ve švédském Örebru

Český hokejový útočník Lukáš Radil se po skončení smlouvy v San Jose vrací z NHL do Spartaku Moskva. O návratu devětadvacetiletého reprezentanta do Kontinentální ligy spekulovala ruská média od konce března, na klubovém webu nyní jeho příchod potvrdil generální manažer Alexej Žamnov.

Pardubický odchovanec hrál za Spartak už v letech 2015 až 2018 a v současném kádru doplní Robina Hanzla. Žamnov také potvrdil angažování slovenského útočníka a bývalého libereckého hráče Martina Bakoše z Vladivostoku. "Radil u nás hrál a výborně ho známe. A Bakoš si v Admiralu vydobyl velmi dobrou pověst," řekl Žamnov.

Radil v této sezoně NHL ve 14 zápasech NHL nebodoval a naposledy oblékl dres Sharks 23. listopadu v duelu proti New York Islanders při výhře 2:1 v prodloužení. Od poloviny prosince nastupoval v nižší AHL za celek San Jose Barracuda, za který sehrál 28 zápasů a připsal si 16 bodů za šest branek a deset asistencí.

I na farmě bral Radil plný plat ze své roční jednocestné smlouvy na 700 tisíc dolarů. V minulém ročníku, kdy měl dvoucestný kontrakt na 750 tisíc dolarů, stihl v NHL v základní části 36 utkání a nasbíral 11 bodů za sedm gólů a čtyři přihrávky. V šesti utkáních play off nebodoval. V KHL zaznamenal Radil ve 168 utkáních včetně play off 103 bodů (41+62).

Bakoš byl v minulé sezoně KHL nejproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem Vladivostoku. V 61 zápasech zaznamenal 42 bodů a 19 gólů.

Furch skončil ve Švédsku, nový klub nemá

Brankář Dominik Furch po sezoně strávené ve švédském celku Örebro HK změní působiště. Třicetiletý český reprezentant vloni podepsal ve Švédsku roční smlouvu a klub nyní oznámil na svém webu, že mu ji neprodlouží. Posléze oznámil příchod mistra světa a nejlepšího brankáře šampionátu z roku 2013 Jhonase Enrotha.

Furch v Örebro odchytal 46 zápasů s průměrem 2,26 obdržené branky na zápas a úspěšností zásahů 91,8 procenta. Klub v předčasně ukončeném ročníku SHL obsadil osmé místo.

Do Švédska Furch přišel po ročním působení v Čerepovci, v Kontinentální lize předtím chytal tři roky za Omsk. Českou extraligu hrál za Slavii. Podle serveru hokej.cz by mohl další působiště najít znovu ve Skandinávii, případně se vrátit do KHL.

Brzy dvaatřicetiletý Švéd Enroth už za Örebro chytal v předminulé sezoně. V té poslední působil v Dinamu Minsk v KHL a posléze v Klagenfurtu v EBEL. V minulosti odehrál na 150 zápasů v NHL za Buffalo, Dallas, Los Angeles a Toronto.