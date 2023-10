Třinec nedal Aalborgu šanci, všechny tři české týmy si zahrají play off Ligy mistrů

Hokejisté Třince porazili v závěrečném utkání základní skupiny Ligy mistrů dánský Aalborg 4:0 a postoupili v soutěži poprvé od sezony 2017/18 do play off. Mezi nejlepší šestnáctku se včera dostaly Vítkovice a již dříve i Pardubice. Všechny tři týmy z české extraligy tak zůstávají v Lize mistrů.

Na výhře Ocelářů se podílel gólem a dvěma přihrávkami Libor Hudáček, nejproduktivnější hráč týmu v soutěži. Nulu vychytal Ondřej Kacetl.

Český mistr prohrál v první polovině základní části všechny tři zápasy, ve druhé ale neztratil ani bod. Do hry o play off jej dostala vítězství v Lahti (3:1) a Stavangeru (4:2). K postupu mezi šestnáct nejlepších dnes stačila Třinci jakákoli výhra nad Aalborgem, který měl před duelem na kontě jen bod.

Oceláři naplňovali roli favorita od začátku. V sedmé minutě otevřel skóre Čacho tečí Jeřábkovy střely od modré čáry. Ještě v první třetině zvýšil Hudáček do odkryté branky po ideálním pasu Nestrašila. Ve 35. minutě zužitkoval Vrána trefou z mezikruží přesilovou hru a postup potvrdil ve třetí třetině v další početní výhodě Roman.

Oceláři tak při své osmé účasti v Lize mistrů postoupili potřetí do play off, ve kterém se v lednu 2018 dostali až do semifinále.

Hokejová Liga mistrů:

Oceláři Třinec - Aalborg Pirates 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Čacho (J. Jeřábek, Dravecký), 15. L. Hudáček (Nestrašil, Nedomlel),35. P. Vrána (L. Hudáček, Kurovský), 53. M. Roman (L. Hudáček, P. Vrána). Rozhodčí: Hribik, Šindel - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 3068.

Sestava Třince: Kacetl - Marinčin, Smith, J. Jeřábek, Polášek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek - M. Růžička, D. Voženílek, Pánik - Walega, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, P. Vrána, M. Roman - Kurovský, Čacho, Dravecký - Sikora. Trenér: Moták.