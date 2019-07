Nový šéf Slavie splácí dluhy a hledá spolumajitele: Rozpočet nám play off negarantuje

před 52 minutami

Slavia pod vedením Richarda Benýška a Vladimíra Pittera v různých rolích prožila trudnou éru. V roce 2013 ještě hrála semifinále hokejové extraligy, ale od té doby neustále klesá. V minulém ročníku skončila ve spodních patrech první ligy, hůř jí po rozdělení Československa ještě nebylo. Úpadek Pražanů chce zvrátit Stanislav Tichý, který je čtyři měsíce novým majitelem klubu. "Mou ambicí ale není vlastnit ho samostatně," říká podnikatel v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Co vás vedlo ke koupi Slavie? Hokej v Česku zpravidla není zrovna výdělečný a bezstarostný byznys.

Bez starostí není asi žádný sportovní byznys v Čechách a možná ani nikde jinde. Co se týče výdělečnosti, tak tam je oproti fotbalu taky velký rozdíl. A moje motivace? Sport mě baví, zajímá, rád bych pro něj něco dělal, hlavně pro Slavii. Ze začátku jsem tady působil externě, pak půl roku v představenstvu. Oblíbil jsem si to. Věřím, že klub můžu někam posunout.

Jak ve vás rozhodnutí uzrálo?

S panem Pitterem jsme se nedohodli, kvůli tomu jsem klub v půlce ledna opustil. Po třech nedělích jsem si vyhodnotil, že je škoda, abych ve Slavii po dvouleté činnosti končil. Proto jsem panu Pitterovi poslal nabídku a podmínky, za jakých bych byl ochotný Slavii odkoupit.

Dohodli jste se hned?

Hned ne, nějaký čas to zabralo, nicméně v mojí nabídce velký prostor k vyjednávání nebyl. Není to tak, že bychom licitovali nebo se dohadovali ohledně podmínek.

Můžete prozradit finanční náležitosti dohody?

To nebudu prozrazovat.

Vlastnické struktury Slavie se poslední dobou mění relativně často. Mají fanoušci počítat s tím, že právě vy povedete klub dlouhodobě?

Panové Benýšek s Pitterem tady byli kratší období. Předtím IPS, Skanska a v návaznosti deset majitelů, kteří to právě od Skansky odkoupili, což žádné časté změny nebyly. Ti lidé tady působili už v době IPS a Skansky. Já už jsem v minulosti říkal, že mou ambicí není vlastnit klub samostatně. Chci, aby Slavia byla daleko silnější, než jakou ji dokážu udělat sám. K tomu potřebuju partnery. Kromě sponzorů bych uvítal, a to nejen z okruhu svých známých, dalšího akcionáře.

Stanislav Tichý Je spolumajitelem a jednatelem společnosti DT - Expert, která vyrábí speciální podlahové krytiny a vybavuje interiéry kanceláří. Firma má roční obrat téměř 300 milionů korun. Do hokejové Slavie vstoupil Tichý podle oficiálních informací klubu v lednu 2017 jako externí spolupracovník. Měl na starosti úsek mládeže a zároveň pomáhal shánět sponzory. Od srpna 2018 do ledna 2019 působil jako člen představenstva. Vlastníkem klubu je od března.

Zmínil jste neshody s panem Pitterem. Co podle vás dělal špatně a co tím pádem chcete změnit?

Co jsme mezi sebou měli za neshody, to nechám zavřené. Vyříkali jsme si to, proto následoval ten rozchod. Už jsme spolu dál pracovat nemohli. Co bych chtěl dělat jinak a co už podle mě děláme jinak, je větší otevřenost vůči fanouškům a médiím. Lepší komunikace.

Vaší prioritou při nástupu bylo vybudování obchodního oddělení. Jak momentálně vypadá? Shání Slavia sponzory úspěšněji než dřív?

Zatím ho tvoříme tak, že funguje na bázi externích spolupracovníků. V současné době máme čtyři. Ti shání nové partnery, probíhají určitá jednání, která ale budou delší. Není to na hodinu nebo jeden den. Z vlastní zkušenosti vím, jak dlouho mi trvalo podepsal prvního partnera, když jsem sem přišel.

Jak pokračujete ve splácení pohledávek, které vám zbyly po předchozím majiteli?

Daří se nám je splácet podle toho, jak jsme si to naplánovali.

Jaká část vám ještě zbývá? Respektive můžete být konkrétní ohledně výše dluhů?

Přesné číslo nevím, ale nejsou to desítky milionů korun.

V minulé sezoně měla Slavia rozpočet zhruba 40 milionů. Zůstáváte na stejné částce, nebo se změnila?

Číslo zůstává stejné. U 40 milionů se bavíme o rozpočtu na celý hokejový klub včetně stadionu, zázemí a všech zaměstnanců.

Máte představu, kam vás tento rozpočet staví v rámci první ligy?

Někam do boje o poslední místa v play off. Na hranu postupu.

V nadcházející sezoně tedy chcete postoupit mezi osmičku nejlepších? V minulém ročníku se to Slavii nepovedlo.

Je to naše ambice, ale jak už jsem v minulosti zmiňoval, vůči realizačnímu týmu je férové říct, že rozpočet, který na A-tým máme, postup negarantuje.

Novým sportovním manažerem klubu je Jiří Veber. Za Vladimíra Pittera tato funkce v rámci úspor zmizela. Proč jste ji obnovil?

Se svou odborností si nedovolím řadit se na pozici sportovního manažera, a to ani na částečný úvazek. Proto jsem chtěl, aby tady někdo takový působil, a dohodl jsem se s Jirkou Vebrem.

Základní část první ligy bude mít v příští sezoně dvě části. Po 30 kolech vzniknou dvě výkonnostní skupiny. Jak se ke změně stavíte?

Když se o tom rozhodovalo, tak jsme pro tento model nehlasovali. Objektivně musíme říct, že je finančně náročnější, než když se liga rozdělí na skupiny podle lokalit klubů, za což jsme hlasovali. Ze sportovního hlediska je ale tenhle model nejlepší.

Vznikl, protože účastníků je kvůli nemožnosti sestoupit už 16. Svaz tímto krokem chce motivovat kluby k nasazování juniorů. Vyhovuje vám to? Na jednu stranu můžete mít nižší rozpočet a sázet na mládež, ale nevýhodou je rozmělnění kvality.

Vyjádřím se z ekonomického pohledu. Z toho sportovního bych to nechal na svých kolezích. Musím přiznat, že pro nás to přišlo ve vhodnou dobu. I z toho důvodu, že máme poměrně zajímavé množství kvalitních mladých hokejistů. Máme tak čas a prostor je do týmu zabudovat.

Kdy s nimi chcete zabojovat o postup do extraligy?

Ten určitě nemůže přijít pouze na základě odchovanců. Je to o penězích a partnerech, abyste přivedli i jiné kvalitních hráče. Nějaký výhled a představu máme, ale konkrétní termín zatím říct nemůžu, protože by to stejně byla střelba od boku.

O kolik vyšší rozpočet potřebujete, abyste šanci na postup měli? Vladimír Pitter dřív mluvil o 10 až 15 milionech.

Ano, myslím, že někde v těchto číslech by se to mohlo pohybovat.

Vítáte zrušení baráže? Vítěz první ligy odteď rovnou postoupí mezi elitu.

Je to správný krok. Osobně se mi velmi líbí.