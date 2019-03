Souhlasím, reagoval Jágr na slova kouče Přerova o tom, že je Kladno bez něj silnější

před 1 hodinou

Hokejisté Kladna udělali v play off první ligy první krok směrem ke kýžené účasti v baráži o extraligu. V sestavě s legendou Jaromírem Jágrem, který vynechal oba předchozí duely na ledě soupeře, porazili Rytíři Přerov 4:1 a stejným výsledkem tak zvládli i celou sérii.

"Jsme rádi, že jsme to ukončili. Kdyby to pokračovalo, tak nikdy nevíš, jak by to dopadlo. Na druhou stranu zápasy jsou daleko těžší než tréninky a připraví tě na další kolo. Tak to je. Musíme se přizpůsobit, počkat si v klidu na soupeře," uvedl Jágr v rozhovoru s novináři.

Přes celkový výsledek, který vyhlíží vcelku jednoznačně, byla série z jeho pohledu vyrovnaná. "Každý zápas byl těžký. Sice jsem odehrál jenom tři, ale všechno šlo do poslední třetiny, možná až na ten druhý. Ani tentokrát to vůbec nebylo jednoznačné, bylo to dlouho jen 2:1. Měl jsem docela obavy, protože jsme šli do tří. Tam jsme to sehráli ale výborně. To byl klíčový moment zápasu, potom ujel Petr Vampola v oslabení a rozhodl sérii. Jinak to byly nervy do konce," podotkl Jágr.

Konkrétní důvod, proč nebyl na ledě při utkáních číslo 3 a 4 v Přerově, neprozradil. "Nebylo to kvůli tomu, že bych se šetřil, to vůbec ne. Vím, že jedině díky zápasům se do toho můžu dostat. Měl jsem určitý druh zranění, ale v play off o tom nechci mluvit. Nebyl jsem prostě schopný nastoupit," zdůraznil Jágr.

Potěšila ho návštěva 4825 diváků. "Pro mě jako majitele je to určitě důležité. Cítit, že je sepětí mezi fanoušky a mužstvem. Doufám, že to bude pokračovat a počet diváků se bude ještě zvětšovat. Kdybychom byli milionové město, tak dostat sem pět tisíc je jednodušší, než když je nás tady 68 tisíc. To procento je dost veliké, co jde na hokej. A my jsme za to rádi. Věřme, že se to bude zvyšovat a zvyšovat dramatičností sérií a dalších zápasů," přál si Jágr.

Pokud favorité České Budějovice a Vsetín dotáhnou k postupu vedení 3:2 na zápasy, v boji o účast v baráži se Středočechům postaví vítěz základní části Jihlava. "Víceméně jsem s tím počítal, že pokud postoupíme, že budeme hrát s Jihlavou," přitakal Jágr. "Suverénně vyhrála základní část, podávala nejstabilnější výkony. Ale my máme taky dost kvalitní tým, budou to šachy. Uvidíme," doplnil.

Přes opětovné vynechání zápasů, kdy v Přerově hnal svůj tým za úspěchem ze střídačky, se pořád cítí být hráčem. "Jsem hráč, ale v jiné pozici, než když jsem byl dobrej. Dával jsem si na sebe daleko větší tlak. To si pak člověk ani neužije, když jde do zápasu a ví, že musí rozhodnout. Není to jednoduché. Teď jsem v jiné pozici, je to jednodušší," připustil.

V jiných pozicích, než bývá obvyklé, se ocital také v přesilovkách. "Jde o to, že věřím, že jsme dost schopní hráči na to, abychom se mohli domlouvat a střídat to. Každý může hrát kdekoliv. Což si myslím, že bude důležité, když to nebude pořád stejná přesilovka," řekl Jágr.

Přerovský kouč Vladimír Kočara po třetím utkání série řekl, že tým Středočechů je bez velikána hokejové historie v sestavě silnější. "Trochu jsem to zaznamenal a musím s ním souhlasit," smál se Jágr. "Ale nedá se nic dělat. Vysadil jsem se na dva zápasy, teď jsem se vrátil do sestavy," dodal v dobrém rozmaru.