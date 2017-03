Hradecký Rybár napravil kiks z úvodního čtvrtfinále, Litvínov si na něm mohl vylámat zuby

před 48 minutami

Teprve třiadvacetiletý slovenský gólman Hradce Králové nepropustil za svá záda v úterním čtvrtfinálovém utkání proti Litvínovu jediný puk a odčinil tak chybu z úvodního duelu. "Dal jsem se do pohody a snažil zapomenout," přiznal.

Hradec Králové - V pondělí napomohl brankář Hradce Králové Patrik Rybár obří chybou Litvínovu k výhře v prvním duelu čtvrtfinálové série, o den později ji dokázal odčinit a udržel čisté konto. Mountfield i díky němu vyhrál 3:0 a srovnal stav série na 1:1.

"Včera večer jsem se dal do pohody a snažil jsem se na to zapomenout. Naštěstí to vyšlo. Dneska jsme hráli o sto procent lépe," řekl slovenský brankář novinářům po skončení duelu, jenž byl pro jeho tým z pohledu vývoje celé série velmi důležitý.

Na zisk čistého konta mu stačilo zastavit 17 ran, Verva nebyla tak přímočará jako v prvním střetnutí. "Byli v pohodě po prvním utkání. Tolik nezakončovali, ale bylo tam hodně zablokovaných střel. Puk se často motal kolem brány. Nám pomohla hlavně zlepšená defenziva," pochválil spoluhráče třiadvacetiletý Rybár.

Vedle kvality obrany našel také dva velmi důležité momenty, jež výrazně ovlivnily konečný výsledek. První přišel přibližně 20 vteřin před koncem první třetiny. Litvínovský František Gerhát rozezvučel za jeho zády horní tyč a od vyrovnání na 1:1 ho dělily jen milimetry.

V prvním utkání byl přitom vývoj podobný: Hradec také vedl 1:0, ale právě těsně před první přestávkou Verva vyrovnala. Tentokrát ne. "Byl by to úplně jiný zápas," děkoval Rybár štěstěně, že se puk zastavil o tyč.

Druhá zásadní chvíle z jeho pohledu přišla záhy po návratu obou celků z kabin. V první minutě druhé třetiny útočník Andris Džerinš poslal domácí do dvougólového vedení. "Ten gól tomu pomohl," přikývl Rybár.

Jeho tým pak v prostřední části přidal ještě třetí gól a v závěrečném dějství uhájil náskok přes množství oslabení, zvládl i dvojnásobné. "Bylo to hodně o přesilovkách, dnes jich bylo strašně moc. Hráli je dobře a my jsme rádi, že jsme je ubránili," podotkl syn bývalého slovenského reprezentanta Pavola Rybára.

Stav 0:2 by byl zlý, ví brankář

Třetí a čtvrtý zápas se odehrají v pátek a sobotu v Litvínově. A už je také jasné, že se souboj vrátí k pátému duelu do Hradce, který bude na programu příští úterý.

"Jsme rádi za stav 1:1. Jsme rádi za ten jeden bod. Otočit se dá každá série, ale kdybychom jeli do Litvínova za stavu 0:2, bylo by to zlé," přemítal Rybár. "Lidi je budou hnát dopředu. Musíme odrazit jejich nápor," doplnil.

Jak se dokázal popasovat s vědomím pondělní chyby, ocenili i spoluhráči. "Patrik byl včera hodně smutný. Bavili jsme se o tom spolu na večeři, ale je důležité, že se z toho oklepal. Právě to ukazuje velké gólmany, když na to zapomenou a hned druhý zápas takhle zvládnou," pochválil ho útočník Tomáš Knotek.

Nepříliš povedené vystoupení na úvod série ale potřeboval hodit za hlavu celý tým. "Jak se říká - smutek do půlnoci, po ní je tu zase nový den. Všichni jsme byli pozitivně naladění, vždyť to bylo jen 0:1 na zápasy a kdo chce postoupit, musí vyhrát čtyřikrát. Série bude ještě dlouhá," zavěštil si Knotek.

