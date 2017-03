Hradec srovnal sérii, Litvínovu nedovolil jediný gól

před 9 minutami

Druhými zápasy pokračovalo v úterý čtvrtfinále play off české Tipsport extraligy. Hradec Králové vyrovnal sérii s Litvínovem, na Spartě se stále hraje.

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové zvítězili ve druhém čtvrtfinálovém utkání nad Litvínovem 3:0 a srovnali tak sérii. Duel mezi Spartou a Kometou se stále hraje.

Hokejisté Hradce Králové se oklepali z porážky v úvodním čtvrtfinále play off s Litvínovem (2:3) a vyrovnali sérii, když v dnešním druhém utkání zvítězili před svými diváky 3:0. Gólem a nahrávkou přispěl k jejich úspěchu útočník Andris Džerinš, čisté konto vychytal Patrik Rybár. Série se nyní přesune do Litvínova, kde se odehrají v pátek a v sobotu další dva zápasy.

Hned v první minutě prověřil brankáře hostů Jarůšek, Janus byl ale pozorný. Brzy poté hrál Litvínov přesilovku, v níž však měl největší šanci domácí Knotek - Janus ho vychytal. Stejně dobře si vedl i Rybár proti Hüblovi v 10. minutě.

Královéhradečtí pak nevyužili přesilovku, ale nedlouho po jejím skončení napřáhl Gregorc a projektil z jeho hole zastavila až síť, když na brankovišti clonící Köhler stihl uhnout a včas pokrčit nohu, do níž by jinak inkasoval tvrdou ránu.

V 16. minutě stihl během oslabení Vervy Pilař v krátkém sledu dva fauly, Mountfield hrál necelou minutu pět na tři, ale šanci si nedokázal připravit ani v následující dlouhé přesilovce pět na čtyři. Pár vteřin před přestávkou mohl naopak elán domácích zchladit Gerhát, jenž se prodral hned po buly až před Rybára, ale trefil jen horní tyč, od níž se kotouč odrazil před brankovou čáru.

Nástup do druhé třetiny vyšel ideálně Východočechům, když se do přečíslení dvou na jednoho dostali Picard a Džerinš, jenž dostal kotouč ideálně před prázdnou branku. Holí sice minul, ale bruslí dopravil puk do branky. Sudí ještě ověřili situaci s kolegou u videa, ale to trvalo jen pár vteřin a druhý gól domácích uznali.

V 29. minutě Picard připravil obrovskou šanci pro Džerinše, vzápětí Januse hodně pozlobil bekhendovým zakončením Knotek. Severočeši se však nevzdávali, vymanili se z náporu Mountfieldu a následovalo několik závarů v Rybárově brankovišti, při nichž byli blízko snížení, ale domácí gólman i s pořádnou dávkou štěstí držel čistý štít.

Jenže na začátku 32. minuty obrana Vervy zapomněla na Knotka, který po Köhlerově ideální nabídce zavěsil nekompromisně pod horní tyč - 3:0. Domácí přes své vedení pokračovali v útočných manévrech a nechybělo mnoho, aby aktivní Džerinš přidal čtvrtou trefu.

Třetí dějství přineslo marnou snahu Litvínova o gól naděje, domácí se snažili definitivně rozhodnout z brejků. V 48. minutě si zopakovali hru v pěti proti třem, tentokrát 45 vteřin, jenže ji odehráli podobně bezzubě jako v prvním případě.

Až po skončení klasické přesilovky byl v dobré pozici Jarůšek, jenže střela mu nesedla. Zanedlouho se role obrátily a 50 sekund hrál ve dvojnásobné přesile Litvínov, i v tomto případě bez gólové trefy. Závěr okořenila už pouze krátká, ale svižná bitka.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápasy:

Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Gregorc (Džerinš), 21. Džerinš (Picard), 32. T. Knotek (Köhler). Rozhodčí: Hodek, Pavlovič - Bláha, Špůr. Vyloučení: 11:11, navíc Jarůšek 10 min., Picard do konce utkání - F. Pavlík 10 min. Bez využití. Diváci: 6211. Stav série: 1:1.

Hradec Králové: Rybár - Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pláněk, Vydarený, Pavlas - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Jarůšek, Džerinš, Picard - Köhler, T. Knotek, Šimánek - Nedvídek, Dragoun, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Litvínov: Janus - Kubát, Sörvik, Gula, F. Pavlík, K. Pilař, Z. Sklenička, Frolo - Martynek, V. Hübl, Lukeš - Jurčík, M. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Gerhát, Trávníček - Válek, K. Reichel, J. Doležal. Trenéři: Rulík a D. Stránský.

