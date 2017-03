Sparťan Nedomlel dostal za faul na Kováčika trest na tři zápasy

před 41 minutami

Praha - Hokejový obránce Richard Nedomlel ze Sparty dostal od disciplinární komise extraligy trest zákazu startu ve třech zápasech za faul na Jozefa Kováčika z Brna v pondělním prvním čtvrtfinálovém utkání. Nedomlel srazil brněnského beka zezadu bezprostředně po návratu z trestné lavice a v utkání obdržel za napadení trest na pět minut a do konce utkání. Sparta duel prohrála 2:3.

"Zákrok byl veden ve vysoké nájezdové rychlosti na protihráče, který nebyl v držení kotouče, a to zezadu, zcela mimo jeho zorný úhel," uvedl v tiskové zprávě předseda disciplinární komise Karel Holý. "Zasáhl protihráče levou paží do oblasti zad a do oblasti hlavy a krku, přičemž z dostupných záběrů není možné s vyloučením jakýchkoli pochybností určit, zda byl zásah do oblasti hlavy a krku primární."

Podle Holého si byl navíc Nedomlel vědom svého jednání i možných následků. "Neučinil však nic, aby se střetu vyhnul, navíc se před ním s cílem dosažení vyšší intenzity zpevnil," doplnil Holý.

Takový faul může být podle disciplinárního řádu trestán v rozmezí zákazu startu v jednom až ve čtyřech utkáních. Holý přihlédl při rozhodování o sankci k tomu, že Nedomlel nebyl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán a Kováčik neutrpěl žádné zranění.

Nedomlel bude chybět Spartě v dnešním druhém domácím duelu i v obou utkáních v pátek a sobotu na ledě Brna. Po zákroku se ještě popral s útočníkem Tomášem Vincourem, za což inkasoval ještě navíc dvě plus dvě minuty a další desetiminutový trest. Celkem tak v utkání dostal 41 trestných minut.

"Byl to hodně nesmyslný zákrok, tohle musí hráč kontrolovat," zlobil se po zápase i trenér Sparty Jiří Kalous. Kováčik zůstal po faulu otřesený ležet na ledě, ale pak se vrátil do hry. Bral celou situaci s nadhledem. "Couval jsem dozadu a dostal úder do hlavy. To je všechno, co vím. Chvilku jsem byl maličko mimo, ale je to OK. Mně se to těžko hodnotí. Je play off, hraje se o všechno, je to tvrdá hra," uvedl Kováčik.

