Plzeňský Procházka simuloval, dostal pokutu

Disciplinární komise udělila finanční trest plzeňskému útočníku Martinu Procházkovi, který nafilmoval pád ve čtvrtečním utkání v Liberci.

Praha - Martin Procházka využil ve druhém čtvrtfinálovém utkání v Liberci lehkého kontaktu s holí protihráče Jaroslava Vlacha, cíleně se převážil a pádem na ledovou plochu ovlivnil úsudek rozhodčích, kteří následně poslali Vlacha na trestnou lavici.

"Jeho jednání bylo vědomé a pád nebyl důsledkem cizího zavinění," stojí v závěru prohlášení předsedy disciplinární komise Karla Holého. Plzeňský útočník tak nyní musí zaplatit pokutu ve výši 10 % základního měsíčního platu za Nafilmovaný pád.

Plzeň v utkání prohrála 2:4 a s favorizovaným Libercem ztrácí již dva body. Na domácí půdě se Indiáni představí poprvé v neděli.

Pešán si na simulování Plzně stěžoval

Na plzeňské simulování si na tiskové konferenci po čtvrtečním utkání postěžoval kouč Liberce Filip Pešán. "Včera jsem nepochopil svého kolegu, že si hráči budou říkat o fauly. Dneska jsem to trošku pochopil. Dneska jsem minimálně ve dvou zákrocích viděl snahu hráčů Plzně vynutit si přesilovku," uvedl Pešán.

"Přijde mi, že to tak skvěle hrající mančaft, jako je Plzeň, nemá zapotřebí. Mrzí mě to, tyto věci do hokeje nepatří. Plzeň v těchto fázích začala nabírat dech. Byli jsme rádi, že jsme její přesilovky ubránili a dali jsme v závěru uklidňující gól," doplnil kouč úřadujícího mistra a vítěze základní části.

Trenér Plzně Ladislav Čihák se proti tomu ohradil. "My hráče nenabádáme, aby simulovali. Pokud hráč simuluje, ať je potrestaný, s tím souhlasím. Chtěli jsme hrát aktivně, být na kotouči a dominantní, z toho pak mohou pramenit fauly. Kolega to asi špatně pochopil. Určitě nenabádáme hráče, aby padali, to bych se hanbou propadl," prohlásil Čihák.

