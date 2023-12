Pardubice na Spengler Cupu září. Po těsné výhře proti Kuopiu jsou už v semifinále

Hokejisté Pardubic porazili na Spenglerově poháru v Davosu Kuopio 2:1, vyhráli základní skupinu a postoupili přímo do sobotního semifinále nejstaršího turnaje na světě. Utkání rozhodl gól Tomáše Zohorny v 58. minutě, výborným výkonem se pod výhru extraligového lídra podepsal brankář Milan Klouček.

Dynamo vstoupilo do utkání aktivně a od první minuty se tlačilo do útoku. Východočeši byli výrazně střelecky aktivnější, činil se zejména Adam Musil. Nejblíže gólu byl Hyka, od modré čáry trefil tyč. KalPa postupně srovnala se soupeřem krok a mohla se dostat do vedení v početních výhodách, Pardubice ale dvě oslabení bez většího problému ubránily.

Do druhé části vstoupil lépe finský tým. Ve 24. minutě Paulovič dostal puk do posunuté branky, rozhodčí však gól po kontrole u videa neuznali. Po přečíslení dva na jednoho vytlačil brankář Jatkola kotouč na tyč, výrazně více práce však měl Klouček, který dostal v pardubické brance šanci místo jedničky Willa.

Bezbrankový stav se změnil až 69 sekund po začátku třetí třetiny, kdy Radil s Kousalem úspěšně zakončili ukázkové přečíslení dva na jednoho. Ústřední postavou utkání byl ale Klouček. KalPa mohla vyrovnat ve 22 sekund dlouhé přesilové hře pět na tři, prosadila se ale až v pokračující klasické výhodě. Válovo vyloučení potrestal Klemetti, který tečoval Sissonsovu střelu od modré čáry.

Zástupce české extraligy měl problém s nedisciplinovaností, přesto nakonec našel cestu k výhře. V 58. minutě po rychlém protiútoku přesně zamířil Zohorna a posunul Dynamo do vedení, které Pardubice uhájily i v dramatické koncovce. Kuopio, v jehož sestavě nechyběl český útočník Kantner, nedokázalo vyrovnat ani v závěrečné power play spojené s vyloučením Dvořáka.

Hokejový Spenglerův pohár v Davosu:

Skupina Torriani:

Dynamo Pardubice - KalPa Kuopio 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 42. R. Kousal (Radil, T. Zohorna), 58. T. Zohorna (Klouček) - 49. Klemetti (Sissons, Pitkänen). Rozhodčí: Stricker, Hürlimann - Stalder (všichni Švýc.), Lederer (ČR). Vyloučení: 10:6, navíc T. Dvořák (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1.

Sestava Pardubic: Klouček - Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Hájek, Bučko - Hyka, Sedlák, Říčka - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Cienciala - Paulovič, Poulíček, Mandát - Pochobradský. Trenér: Varaďa.

Konečná tabulka:

1. Pardubice 2 1 1 0 0 5:3 5 2. Ambri-Piotta 2 1 0 1 0 7:6 4 3. KalPa Kuopio 2 0 0 0 2 4:7 0

Skupina Cattini:

20:15 Davos - Kanada.