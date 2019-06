Konec rakouské diskriminace. Orli dostanou víc peněz, víc si ale připlatí i fanoušci

před 1 hodinou

Hrozil jim návrat do českých soutěží, ale dlouhé debaty dospěly do zdárného konce a hokejisté Znojma pokračují v mezinárodní Erste Bank Eishockey lize. Vedení ligy jim slíbilo narovnání finančních vztahů do tří let. Hlouběji do kapes však budou muset sáhnout i fanoušci.

"Celý problém spočívá v tom, že dochází k nerovnoměrnému dělení finančních prostředků mezi účastníky ligy. Část peněz je dělena rovným dílem, část ale putuje jen mezi rakouské týmy. Upozorňujeme na to od našeho vstupu do ligy," vysvětluje majitel klubu Pavel Ohera.

Letos na jaře ovšem trpělivost došla a Orli hrozili vystoupením ze soutěže. Jako pojistku pořídil Ohera druholigovou licenci od Moravských Budějovic, jejichž majitel Zdeněk Stojánek se rozhodl u hokeje skončit.

"Byli jsme rozhodnuti, že EBEL opustíme. Po skončení sezony jsme se ale nakonec s vedením ligy dohodli. Naše stanoviska se začala sbližovat. Máme příslib, že do tří let by mělo být rozdělování zcela narovnáno. Jde o velkou část peněz, která by v našem rozpočtu byla znát," prozradil mecenáš Jihomoravanů.

Vyšší finanční podporu přislíbilo město i partneři. Hlouběji do kapes však budou muset sáhnout také fanoušci. Klub po dvou letech mírně zdražil permanentky i vstupenky na jednotlivá utkání. Celosezonní karta na sezení se pohybuje od 2700 Kč do 3700 Kč v závislosti na datu koupě. Permanentka na stání vyjde od 2200 Kč do 2500 Kč.

Oherovi zároveň zůstává licence na druhou ligu. Ten ji propůjčí Moravským Budějovicím, aby mohly v soutěži pokračovat. Mezi kluby by měl fungovat jistý druh spolupráce a za Budějovice budou nastupovat vytipovaní znojemští junioři. Orli si od tohoto kroku slibují kvalitnější přípravu mladých hráčů na seniorský hokej.

Sázka na neznámá jména se vyplácí

Znojmo vstoupilo do mezinárodních vod před osmi lety a od té doby chybělo ve vyřazovacích bojích pouze jednou. Atraktivní hokej pro fanoušky slibuje i letos. Na jih Moravy dorazilo devět posil včetně čtyř cizinců. Těmi jsou Kanaďané Kevin Tansey a Parker Bowles, Američan Philip McRae či slovenský matador Matěj Češík.

Že vám tato jména nic neříkají? Znojmo totiž často vytipovává hráče, kteří doposud nepřekročili práh domácích lig. Za výběr je zodpovědný sám hlavní trenér Miroslav Fryčer, jenž od letoška působí nově i ve funkci sportovního manažera.

"Využívám kontakty, ale ozývají se i sami agenti. Těch emailů a telefonů je opravdu hodně. Někdy je to sázka do loterie. Jakákoliv informace o hráči je podstatná. Chceme se vyhnout nešvarům. Pro nás je důležité, aby to byl kluk do kabiny. Kdo tu chce být, tak se musí podřídit tomu, že ve Znojmě jde o kolektiv a o srdíčko. Není to o penězích," zdůrazňuje Fryčer.

Loni se Orlům tento tah vydařil a po jejich "objevech" sáhly TOP celky EBEL. Marek Kalus podepsal smlouvu v Linci, C.J. Stretch ve Vídni a Jan Lattner v Innsbrucku. Naopak útočníci Erik Němec a Nicolas Hlava budou hrát v české extralize.

"Asi jsme měli zrovna štěstí. Udělali si u nás dobré jméno. My jim nabídku chtěli dát, ale finančně nemůžeme konkurovat těm týmům, do kterých odešli. Snažíme se jít svojí cestou a vylepšovat si image. Je vidět, že se nám to daří, protože kluci se hlásí sami. Chtějí jít do Znojma, což je pro nás velké pozitivum," pochvaluje si bývalý hokejista s více než čtyři sta starty v NHL.

Z cizinců udrželi Jihomoravané pouze finského brankáře Teema Lassilu a kanadského útočníka Anthonyho Lucianiho. Zbytek soupisky, tedy patnáct míst, zastávají čeští hráči. "Ano, ta šatna je specifická. I když hrajeme mezinárodní hokej, tak jsme ale stále české mužstvo," dodává trenér.

Novými českými akvizicemi jsou Tomáš Svoboda z Chomutova, Petr Beránek ze Žiliny, Antonín Bořuta z Havířova, Ondřej Mikliš z Prostějova nebo gólman Dominik Groh, jenž loni chytal právě za Moravské Budějovice.

Znojmu momentálně běží letní příprava. O prázdninách se zúčastní Memoriálu Zbyňka Kusého v Pardubicích. Svoji devátou sezonu v EBEL odstartuje v první polovině září.