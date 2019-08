Olesz pláchl z Vítkovic. O peníze nešlo, nerozuměl jsem si s trenéry, vysvětluje

před 1 hodinou

Rozdílné názorové postoje s trenéry stály za odchodem kapitána vítkovických hokejistů Rostislava Olesze z klubu. O dalším angažmá prozatím nemá jasno.

Ostravský klub v minulém týdnu oznámil, že se s Oleszem dohodl na předběžném rozvázání smlouvy s tím, že se jedná o oboustranně korektní rozchod. Bronzový medailista z olympiády v Turíně v roce 2006 vyvrátil, že by za jeho krokem byly ekonomické důvody.

"Ve Vítkovicích to nebylo o penězích. Šel jsem s penězi dolů a každý rok se jich vzdával, aby mohli přivést další hráče. Majitel klubu ví, že já bych byl ten poslední, kdo by odešel v případě nějakých problémů," sdělil Olesz novinářům.

Podle něj byly hlavní příčinou rozdílné názory s trenéry Jakubem Petrem a Pavlem Trnkou. "Rozhodně mi nejde o nějakou mediální válku. Měli jsme nějakou dohodu, že se k tomu nebudeme vyjadřovat, nicméně pak se objevil nějaký článek v novinách. Proto jsem musel zareagovat. Odešel jsem kvůli trenérům, se kterými jsme nenašli společnou cestu," vysvětlil.

Názorové rozpory se podle jeho slov začaly prohlubovat postupem času. "Měli jsme společný cíl, který se postupem času asi hodně změnil. Někteří lidé upřednostňovali své zájmy nad zájmy klubu, do toho jsem jim přestal sedět se svými názory, protože jsem na nich nebyl závislý," řekl Olesz.

"Přesto jsem se snažil dělat vše nejlepší pro vítkovický hokej. Ano, jsem hráč, asi se zeptáte, proč jsem nedal deset gólů, ale snažil jsem se. Holt sport je takový a jsou věci, které nemohu rozhodovat. Na to jsou tam jiní lidé. Každopádně má pravda a mé názory začaly vadit," doplnil Olesz.

Ostravský rodák strávil deset let v zahraničí, z toho větší část v NHL, kde oblékal dres Floridy, Chicaga a New Jersey. Do mateřských Vítkovic se vrátil po angažmá ve švýcarském Langnau v roce 2015.

O dalších krocích prozatím nemá jasno. Spekuluje se o zájmu Olomouce či Třince. "Musím si to nechat dobře projít hlavou, nějak moc na to nespěchám," dodal Olesz.

Nevyloučil, že by se v budoucnu do Vítkovic vrátil. "Na vítkovický hokej jsem nezanevřel, přeji vše nejlepší a třeba jednoho dne se budu moci vrátit. I Milan Baroš musel z Baníku odejít, aby se pak vrátil. Možná je to takové ostravské specifikum," řekl Olesz, který je na úvod společné přípravy domluven s prvoligovou Porubou.