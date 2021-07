Očkování? Nechci lidem říkat, co mají dělat, vysvětlil Jágr neúčast v kampani

Hokejový útočník Jaromír Jágr podle informací Seznam Zpráv v červnu odmítl nabídku, aby se stal jednou z tváří vládní kampaně na podporu očkování proti nemoci covid-19.

Legendární hráč tak podle svých slov učinil proto, že nechce lidem říkat, co mají dělat. Přesvědčit je mají lékařské kapacity.

"Myslím si, že očkování se v České republice probírá až moc. A jaký je na to můj názor? Ten si nechám pro sebe," řekl Jágr novinářům na tiskové konferenci Rytířů před blížícím se startem extraligové sezony. "Vždy jsem zastával názor, že nechci lidem říkat, co mají dělat. Je to každého rozhodnutí. Nechci nikomu radit a každý by se měl rozhodnout tak, jak si myslí, že je to nejlepší pro něj," podotkl.

Podle nejlepšího českého hokejisty historie by lidem neměli radit s očkováním sportovci. "Na to tady máme odborníky, kteří by se k tomu měli vyjádřit, a já jsem čekal, že doktorská elita si sedne a řekne plusy a minusy k očkování. Proč by se k tomu měl vyjadřovat hokejista, který celý život honí puk? To je přece nesmysl. To ale neznamená, že jsem pro nebo proti očkování. Já jen nechci říkat svůj názor, abych někoho ovlivnil. I když nevěřím, že by se to stalo," uvedl Jágr.

Dodal, že stejným způsobem se snaží přistupovat i k dalším důležitým tématům. "Snažím se nikomu neradit. Už jsem se poučil. Když jsem řekl svůj názor, tak se to většinou otočilo proti mně. Snažím se starat o své věci," řekl Jágr.