Kořenář zůstane v San Jose, dostal roční smlouvu. Udělal pokrok, chválí si klub

Český brankář Josef Kořenář podepsal v NHL novou roční smlouvu se San Jose. Třiadvacetiletému hokejistovi končí nováčkovský kontrakt, který se Sharks uzavřel před čtyřmi roky, a byl by chráněným volným hráčem. O nově dohodě informoval generální manažer klubu Doug Wilson.

"Jsem rád, že zůstávám v San Jose. Za tři sezony jsem si tam zvykl a už to beru jako druhý domov. Organizace je skvělá, vytvořili jsme si skvělou partu. Těším se, že se tam vrátím," uvedl Kořenář v tiskové zprávě.

"Už od začátku sezony jsem měl zprávy, že se mnou počítají dál. Věřím, že jsem naplnil jejich očekávání. Možnost startů v NHL byla pomyslným vrcholem. Zkouškou, že mohu obstát i na té nejvyšší úrovni," doplnil rodák z Pelhřimova.

Kořenář, jenž začal minulou sezonu v Třinci a má podíl na zisku mistrovského titulu Ocelářů, prožil 10. dubna krátkou premiéru v elitní lize, když za odchytanou třetinu proti Los Angeles neinkasoval. O čtyři dny později chytal v NHL proti Anaheimu svůj první zápas jako člen zahajovací sestavy.

Celkem zasáhl Kořenář do deseti utkání, v průměru inkasoval 3,17 branky na zápas a měl úspěšnost 89,9 procenta. Osmkrát chytal během základní části také na farmě za San Jose Barracuda. V play off AHL měl za čtyři utkání výbornou úspěšnost zákroků 92,9 procenta a průměr 2,03 obdrženého gólu na zápas.

"Josef udělal v minulé sezoně velký pokrok," ocenil Wilson. "Ukázal v brance svou atletickou připravenost a zdatnost, i když se jednalo o jeho první zkušenosti s NHL. Výborné výkony předváděl i v play off AHL, kde měl z gólmanů nejlepší průměr a pomohl týmu do semifinále," dodal Wilson.

Nyní se Kořenář doma na Vysočině připravuje na novou sezonu. "Už loni v létě jsem měl tréninkový plán od našeho kondičního trenéra a byl jsem s ním hodně spokojený. Letos tak opět budu mít přípravu narýsovanou od něj a trénuji přes léto sám. První čtyři týdny jsem měl volno, teď tři týdny posiluji jen s vlastní váhou a teď začínám přidávat. Vyhovuje mi to. Nemusím dojíždět do Jihlavy každý den 40 kilometrů a netrávím celý den na trénincích a cestách na ně," řekl Kořenář. Do Jihlavy jezdí jednou týdně a připravuje se zde s Davidem Rittichem.

Spokojený s dohodou byl i hráčův zástupce Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest. "Obě strany měly o spolupráci zájem, pro Pepu bylo jednoznačným cílem setrvání v zámoří. V momentě doběhnutí nováčkovského kontraktu nastává vždy poměrně složité jednání, po předložení kvalifikační nabídky nemají mladí hráči příliš variant. O to více si cením, ze se nám podařilo dohodnout kompromis ke spokojenosti obou stran," řekl Spálenka.

Podle webu capfriendly.com zajišťuje nový kontrakt Kořenářovi plat 750.000 dolarů při působení v hlavním týmu, na farmě 85.000 dolarů.