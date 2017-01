Kontroverzní rváč Rytířů: Jágr tady může hrát do šedesáti. Hokej v Čechovu mě nebavil

před 1 hodinou

Útočník Josh Gratton uspěl na zkoušce a dres prvoligového Kladna bude oblékat do konce sezony. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluvil o divokých letech v ruském Čechovu, Jaromíru Jágrovi či změnách, kterými hokej prošel.

Praha – Coby rváč Čechova vlétl před šesti roky na překvapeného beka Martina Škoulu tak hrubě, až mu způsobil otřes mozku. I proto, že neběsnil poprvé, dostal Josh Gratton za těžko pochopitelný čin stopku na 20 zápasů. V ruském klubu posbíral během krátké doby skoro 300 trestných minut.

"Nebyla to zrovna zábava, hrát takový hokej. V podstatě nám bylo řečeno, že tyhle věci máme dělat," říká 34letý Kanaďan s odstupem času.

Během divoké kariéry tasil pěsti nejen v Rusku, ale i za oceánem, kde zažil bitku s brankářem či souboje s Davidem Kočím. Na Kladně, kde po úspěšné zkoušce stráví zbytek sezony, se zatím krotí. V šesti kláních první ligy posbíral jen čtyři trestné minuty.

"Časem se naučíte hrát trochu jinak – tvrdě a zároveň čistě," tvrdí Gratton, po němž kouč Pavel Patera požaduje hlavně důraz a tlak do brány.

Jak jste zatím spokojený se svými výkony?

Musím se trochu zlepšit, nějaký čas to zabere. Sice už jsem na ledě třetí týden, ale předtím jsem nebruslil tři měsíce, což je znát. O mě každopádně až tak nejde, hlavně abychom vyhrávali.

Co říkáte na úroveň druhé nejvyšší soutěže v Česku?

Špička je opravdu dobrá. Až mě to překvapilo. Myslím si, že čtyři nejlepší týmy v téhle lize by mohly hrát důstojnou roli v extralize. Na druhou stranu mám za sebou teprve šest zápasů, pořád teprve zjišťuju, jak se tady věcí mají.

Zatím nepotvrzujete pověst hráče, který se vrhá do bitek a sbírá hromadu trestných minut. Je to náhoda, nebo jste se změnil?

Čím jste starší, tím méně trestných minut dostáváte. U většiny hráčů to tak bývá. Jsou za tím zkušenosti. Časem se naučíte hrát trochu jinak – tvrdě a zároveň čistě. Důležité je, aby vám zůstalo maximální nasazení.

Fanoušci v Česku vás znají hlavně jako rváče ruského Čechova, který vyznával dost brutální styl hokeje. Jak na toto angažmá vzpomínáte?

Nebyla to zrovna zábava, hrát takový hokej. V podstatě nám bylo řečeno, že tyhle věci máme dělat. Necítil jsem se v takové roli dobře, jsem jiný. Každopádně už je to minulost, nepřemýšlím o tom.

Dá se říct, že téhle části kariéry litujete?

Nelituju ničeho, ale kdybych něco takového měl dělat znovu, rozhodně do toho nejdu. Tím jsem si jistý.

Hokej se dost změnil. Dřívější styl Čechova už nikdo nepraktikuje, z NHL zmizeli čistokrevní bitkaři. Co na to říkáte?

Řekl bych, že je dobře, když někdo dokáže hrát hokej a zároveň ochránit spoluhráče. Hra se každopádně mění, je to znát hlavně v posledních několika letech. Ať už s tím kdokoliv souhlasí, nebo ne, prostě se to děje. Proto se musíte přizpůsobit. Já jsem svoji hru změnil dost, abych stíhal rychlostně.

Běsnění hráčů Čechova v roce 2010. Moment, kdy Josh Gratton napadl Martina Škoulu, hledejte v čase 0:48. | Video: YouTube

Pomyslel jste už na konec kariéry?

Teď myslím hlavně na současnou smlouvu. Je to tady fajn. Doufám, že se dostaneme do nejvyšší ligy. Pak se uvidí, co dál, ale určitě bych chtěl hrát ještě rok nebo dva.

Majitel Kladna Jaromír Jágr je o deset let starší než vy a pořád válí v NHL. Jak to na vás působí?

Jágr je legenda, na světě není nikdo jako on. Není vyloučené, že bude hrát NHL do padesáti. Tady, pokud sem půjde, dost možná bude hrát až do šedesáti. Je neskutečný.

Váš bratr Brad Gratton se po konci hráčské kariéry stal trenérem, nyní působí v Evropě. Nepůjdete podobnou cestou?

Jednoho dne možná, nikdy nevíte. Jediné, co ve sportu opravdu dobře znám, je trénink, takže ke koučování snad nějaké předpoklady mám.

