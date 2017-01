před 1 hodinou

Před šesti lety dostal za brutální napadení Martina Škouly trest od vedení KHL na 20 zápasů. Teď se bude kanadský rváč Josh Gratton ucházet o smlouvu v Kladně. "Očekávám od něj tvrdou, důraznou hru a tlak do branky," říká trenér Rytířů Pavel Patera.

Kladno – Za svou kariéru nasbíral už přes tři tisíce trestných minut. Přezdívá se mu Ocelová brada. A dobře ho znají i čeští hokejoví fanoušci.

V roce 2010 se kanadský bojovník Josh Gratton coby bitkař Viťazu Čechov podílel na výprasku hráčů Omsku v čele s Martinem Škoulou a Romanem Červenkou. Teď se bude ucházet o místo v týmu Kladna, kde nastoupil k měsíční zkoušce.

Je to přitom trochu paradox. Když v roce 2011 angažoval Třinec dalšího ex-čechovského rváče Darcyho Verota, vyvolalo to v Česku mediální poprask. Ozval se i bývalý hráč Omsku a současný majitel Kladna Jaromír Jágr, který jednání slezského klubu odsoudil.

"Když jsem to četl, byl jsem hodně naštvaný. Hlavně se bojím, aby se tady ta liga nedostala někam, kde bychom ji všichni neradi viděli. Já vím, čeho je ten hráč schopný. Není to férový hráč, je to s prominutím sráč," prohlásil tehdy Jágr na adresu Verota.

Na kontě má 86 zápasů v NHL

Časy se ale mění. O pět let později bude typově velmi podobný Gratton hájit barvy jeho Kladna. Podle slov trenéra Rytířů Pavla Patery by se měl čtyřiatřicetiletý Kanaďan starat hlavně o zvýšení důrazu. "Očekávám od něj tvrdou, důraznou hru a tlak do branky. Počítáme s ním do oslabení a chtěli bychom, aby v případě potřeby ochránil naše opory a brankáře. Chceme si u soupeřů získat větší respekt," uvedl Patera.

Čtyřiatřicetiletý Kanaďan bude v úterý s týmem poprvé trénovat a za Rytíře zřejmě nastoupí už ve středečním duelu proti Prostějovu. "O Kladnu jsem si nějaké informace získal a vím, že je to klub Jaromíra Jágra. Znám i další hráče z NHL, kteří jsou odsud. Co se mi tu líbí, je úzké hřiště. To mi bude vyhovovat,“ řekl klubovému webu Gratton.

Ontarijský rodák prošel mnoha nižšími zámořskými soutěžemi, na kontě má 86 zápasů v NHL, okusil i dánskou či finskou ligu, avšak zřejmě nejvíce se do paměti tuzemských fanoušků vryl právě svým angažmá ve Viťazu Čechov, kde patřil v bitkařské éře tohoto klubu k nejvyhlášenějším mlátičkám.

Takhle se před deseti lety Gratton porval s brankářem Rayem Emerym. | Video: Youtube

Fair play? Ne, děkuji

Slavná rvačka s Omskem, které se Gratton účastnil, se uskutečnila v Čechově 10. prosince roku 2010, kdy se hned po šesti sekundách hry vrhla pětka hokejových vyvrhelů v čele právě s novou posilou Kladna na nic netušící hráče Avangardu v čele s Romanem Čevenkou a Martinem Škoulou.

Českého obránce si vzal téměř metrák vážící Gratton na paškál tak důkladně, že mu způsobil otřes mozku a poranění nadočnicového oblouku. Do souboje se Škoulou se přitom nepříliš čestně zapojil jako třetí hráč, na českého beka skočil zezadu a s bušením pěstmi nepřestal, ani když Čech ležel schoulený na zemi.

"Dostane naloženo, otřepe se a jde dál," řekl například na jeho adresu český urostlý bek Jan Platil, který se sám s Grattonem několikrát popral. Férovost ale zřejmě ve slovníku kanadského útočníka chybí. Za zákeřné chování dostal tehdy od vedení KHL distanc na 20 zápasů a tučnou pokutu.

Teď se Grattona mohou těšit fanoušci ve WSM lize. V Kladně je na měsíční zkoušce a pokusí se "porvat" o smlouvu do konce sezony.

