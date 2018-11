Radikální změna image českého hokeje stála půl milionu. Dres s Jágrem si nekoupíte

před 37 minutami

Až áčko hokejové reprezentace ve čtvrtek nastoupí proti Švédsku, poprvé na sobě bude mít nové dresy. Na jejich přední straně už není státní znak, nýbrž logo svazu. Ten cenu za odvážnou a mnohými kritizovanou změnu identity nyní vyčíslil na půl milionu korun.

"Přímé náklady jsou 500 tisíc," řekl deníku Aktuálně.cz svazový sekretář Martin Urban.

Logo lva vznikalo zhruba rok a půl a stojí za ním kreativní agentura Go4Gold, která se podílela na audiovizuálním programu k českému mistrovství světa 2015. Jedním z konzultantů byl vyhledávaný grafický designér Alan Záruba. Pracovní tým tvořili rovněž zástupci svazu a BPA, jejichž platy lze částečně řadit do nepřímých nákladů za logo.

Premiéra uniforem s novou fasádou proběhne ve čtvrtek večer u příležitosti oslav 110. narozenin českého hokeje. Ač reprezentanti naskočí proti Švédsku v rámci finského Karjala Cupu, budou hrát doma v pražské Tipsport areně.

Nové dresy už v ostrých zápasech oblékly mládežnické reprezentace, třeba osmnáctka na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu.

Ačkoliv hráčské uniformy jsou fanouškům nejvíc na očích, nejde jen o ně. Tvůrcům šlo o kompletní změnu image českého hokeje. "Nedělali jsme to zištně kvůli penězům," tvrdí sekretář Urban. "Důvody jsou dva. Tím prvním a hlavním je, že Český svaz ledního hokeje (nově Český hokej, pozn. red.) neměl korporátní identitu. Nebyl identifikovatelný. Používal státní znak stejně jako každá radnice."

"A když už identitu máte, můžete si ji právně chránit," dodává Urban.

S tím peníze souvisejí. Šéf hokejového svazu Tomáš Král už při představování loga podotkl: "Situace, kdy jsme nakládali s vypůjčeným státním symbolem, už byla neudržitelná. Neustále na nás parazitovaly různé subjekty."

Otázkou je, zda fanoušci budou originální (a právně chráněné) produkty s novým logem kupovat. Z ankety deníku Aktuálně.cz, v níž vyjádřilo svůj názor přes jedenáct tisíc lidí, je patrné, že většině se konkrétně nové dresy nelíbí. Polovina hlasujících vyřkla jednoznačné "ne", mírnější variantu "spíše ne" volilo přes dvacet procent čtenářů.

Dosavadní tržby však internetový vzdor příliš nereflektují, byť z nich ještě nejdou dělat velké závěry.

Společnost Střída sport, která pro svaz zajišťuje výrobu a prodej reklamních předmětů, hlásí za červenec až říjen téměř dvojnásobné tržby oproti stejnému období před rokem. Podíl dresů na tržbách zůstává zhruba stejný, poskočil z 15 na 16 procent.

Do optimistických čísel zřejmě promlouvá letní představení a propagace nových produktů. Reprezentace na druhou stranu nenastoupila před Karjala Cupem do žádného zápasu. Loni v srpnu hrála dvakrát proti Slovákům.

Řadu fanoušků může zklamat, že na zádech nového dresu nebudou moct nosit osmašedesátku se jmenovkou nejpopulárnějšího českého hokejisty Jaromíra Jágra. Upozorňuje na to oficiální fanshop.

"Na tohle musíte mít právo, člověk vám ho musí dát," vysvětluje Urban. "My máme smlouvy se současnými reprezentanty. Každý, kdo nastoupí za národní mužstvo, podepisuje smlouvu na sezonu. Ty současné platí do 30. června 2019. Pak to právo na používání jména má ještě půlroční přesah."

Zájemci si tak momentálně mohou objednat dresy se jmenovkami hokejistů, kteří v létě dorazili na přípravný kemp do Přerova a kteří se zúčastní nadcházejícího Karjala Cupu.