Zachytá si Francouz finále NHL? Je úplně v klidu a řeší hlavně úspěch týmu, říká Orct

Pavel Francouz vychytal hokejistům Colorada postup do finále NHL, ale mezitím se uzdravila týmová jednička Darcy Kuemper. V zámoří se proto řeší, zda bitvu o Stanley Cup rozjede Čech, nebo Kanaďan? Reprezentační trenér brankářů, Francouzův někdejší kolega a dodnes blízký kamarád Zdeněk Orct tlumočí pocity gólmana Avalanche a věří, že si do brány stoupne.

Finálová série Colorada s Tampou začíná v noci na čtvrtek. Je možné, že ji v brance Avalanche odstartuje Pavel Francouz?

Reálné to určitě je, protože zvládl vítězně celou sérii proti Edmontonu. Ale vidím to tak padesát na padesát. Darcyho Kuempera tam berou jako jedničku, i vzhledem k dřívějšímu zdravotnímu stavu Pavla odchytal větší část sezony. Trenéři měli zřejmě těžké rozhodování, protože Pavel říkal, že se to oni sami brankáři dozví až den před zápasem. Určitě si přeje, aby chytal, ale z mého pohledu mu jde hlavně o to, aby vyhráli. Řeší v prvé řadě tým.

Zřejmě nelze vyloučit ani to, že se o prostor ve finále podělí.

Ano, další možnost. Colorado ví, že Pavel to dokáže odchytat minimálně na stejné úrovni jako Kuemper. Oba jsou zdravotně už stoprocentně v pořádku, což je pro Colorado strašně důležité.

Co jste říkal na dosavadní Francouzovy výkony v play off?

Musím začít tím, že Colorado hraje opravdu výborně, má kvalitní tým. A k tomu je Pavel v těch chvílích, kdy měl, doopravdy podržel. Dvě výhry proti Edmontonu byly divoké (8:6 a 6:5 v prodloužení), což byly sice zápasy, které umí odchytat lépe, nicméně nesmírně důležité bylo, že se vyhrálo. Pak brankáře nikdo neřeší, i když jak znám Pavla, něco si k tomu pro sebe řekl. Pro každého gólmana je lepší, pokud dostane méně gólů.

Brankáři s nejvíce výhrami v play off bez jediné prohry 👇



1. Gump Worsley (1968) - 11

2. Terry Sawchuk (1952) - 8

Jacques Plante (1960) - 8

4. Pavel Francouz (2022) - 6 🆕️@Francik_3 si může svoji 100% bilanci ve finále pokazit, ale aktuálně je v legendární společnosti. — Jiří Vítek (@JVitek94) June 7, 2022

V play off však platí dvojnásob, že se počítají vítězství, přičemž Francouz chytal šestkrát a všech šest zápasů Colorado vyhrálo. Tolik výher v řadě zapsal v play off NHL jako první gólman od roku 1968.

To je to, co nahrává možnosti, že se Pavel objeví na startu finálové série. Trenéři v Coloradu musí mít podle mě i díky tomu zamotanou hlavu.

Vy jste spolu dlouhodobě ve spojení. Jak český brankář prožívá cestu do finále NHL a v 32 letech životní šanci na zisk Stanley Cupu?

Nemám moc rád, když mám mluvit za Pavla, ale snad nebude naštvaný. Můj pohled je takový, že to byl vždycky jeho sen. Přistupuje k tomu však naprosto pragmaticky. Bere to tak, že šance přišla, a pokusí se odvést co nejlepší práci. Neskáče deset metrů do stropu, že teď je to tady. Je klidný a vyrovnaný, podle mě v nejlepších brankářských letech. Když jsme se spolu bavili, byl naprosto v pohodě.

Jeho příběh je o to zajímavější, že celou minulou sezonu kvůli zranění kyčle vynechal, na startu té aktuální ho pak potkal další problém.

Kvůli těm zdravotním potížím přišel o spoustu zápasů NHL. Možná měl před sezonou šanci dokonce zabojovat o post jedničky. Teď je důležité, že se znovu dostal do formy, jakou měl před zraněním. On to bral zase docela v pohodě, že nejde o život, i když by raději chytal více. Prostě se to stalo.

Věřil jste, že se dokáže vrátit na svou nejlepší úroveň? Po potížích s koleny a kyčlí si poranil kotník.

Ano, věřil. Pavel měl už více takových věcí a vždy se vrátil. Zatím není ve věku, kdy by se vrátit nemohl. Horší by bylo, kdyby byl o deset let starší. Takhle by to ještě neměl být problém.

Když má teď zápas, který mu opravdu sedne, znovu tedy chytá v nejlepší formě, jakou jste u něj znal dříve?

Ano. Jeho hlavním přínosem je spolehlivost. Mančaft věří, že když se třeba Kuemperovi něco nepodaří a Pavel tam jde místo něj, tak ho naplno zastoupí. Většinou máte gólmana, kterému ten tým věří více. Jako máte Rusa Andreje Vasilevského v Tampě, o druhém brankáři se ani nemluví. Kdežto Colorado má dvojici, spoléhá se na oba. Pavel zůstal skromný a pokorný, ale zároveň je teď daleko sebevědomější, než když jsme se poznali před dvanácti lety v Ústí nad Labem.

Colorado je ve finále po 21 letech, Tampa naopak bojuje o třetí Stanley Cup v řadě. Jak celkově vnímáte rozložení sil v sérii?

Pro Colorado je to určitá novinka, Tampa je ostřílenější. Třeba se teď Coloradu podařilo ušetřit nějaké síly. Kvůli Pavlovi jim samozřejmě fandím, Tampa už to vyhrála vícekrát, mohla by pohár nechat někomu jinému. (úsměv) Moc se těším i na ten souboj gólmanů. Pamatuju si, jak nás Vasilevskij vychytal na MS v Bratislavě před třemi lety v zápase o třetí místo. Zastavil naši cestu za medailí. Už tehdy mi připadal snad jako nejlepší brankář na světě, ale i ten se dá překonat.