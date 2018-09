Yzerman před sezonou skončil jako generální manažer Tampy. Odstoupil po osmi letech

před 1 hodinou

Steve Yzerman už není generálním manažerem Tampy, ze své pozice odstoupil po osmi letech jen krátce před tréninkovým kempem na novou sezonu NHL. Očekává se, že se přesune do poradní role.

Tampa - Steve Yzerman krátce před zahájením tréninkového kempu na novou sezonu NHL odstoupil po osmi letech z pozice generálního manažera hokejistů Tampy Bay. Bývalého vynikajícího útočníka nahradí jeho dlouholetý asistent Julien BriseBois.

Člen Síně slávy Yzerman byl generálním manažerem Lightning od května roku 2010. Během těchto osmi sezon postoupili hokejisté Tampy Bay pětkrát do play off, z toho čtyřikrát do finále Východní konference, naposledy letos na jaře. V roce 2015 hráli finále Stanley Cupu, v němž podlehli 2:4 na zápasy Chicagu. Krátce nato byl Yzerman vyhlášen nejlepším generálním manažerem roku.

Mezi nejvýznamnější Yzermanovy tahy během osmiletého působení patří výměna klubové legendy Martina St. Louise do New York Rangers v roce 2014, nová osmiletá smlouva pro kapitána Stevena Stamkose v roce 2016, letošní zisk kapitána NY Rangers Ryana McDonagha a červencový podpis osmiletého kontraktu s Nikitou Kučerovem.

Vzhledem k tomu, že má třiapadesátiletý Yzerman v Tampě ještě na rok smlouvu, očekává se, že se v klubu přesune do poradní role.

Během aktivní kariéry strávil Yzerman 22 sezon v Detroitu, s nímž coby kapitán vyhrál v letech 1997, 1998 a 2002 Stanley Cup. V kanadském dresu triumfoval na olympijském turnaji v Salt Lake City v roce 2002, už jako funkcionář si v roli generálního manažera Kanady připsal také zlaté medaile z OH ve Vancouveru 2010 a Soči 2014.