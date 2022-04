Vránův 13. gól v sezoně porážku Detroitu neodvrátil. Zadina musí na operaci

Český hokejový útočník Jakub Vrána nezabránil svým 13. gólem v sezoně NHL vysoké porážce Detroitu s Pittsburghem. Red Wings doma prohráli 2:7 a utrpěli čtvrtou prohru z posledních pěti zápasů.

Vrána skóroval v 17. minutě bez přípravy z pravého kruhu v přesilovce po přihrávce Tylera Bertuzziho a snížil na 1:2. Šestadvacetiletý útočník vstoupil po operaci ramena do sezony až v březnu a má bilanci 13 gólů ve 23 zápasech. Detroit už je bez šance na postup do play off.

Vrana with the power play goal! #lgrw pic.twitter.com/AEgGHHbJvG — Woodward Sports Network (@woodwardsports) April 23, 2022

Dva góly Pittsburghu vstřelil Jevgenij Malkin a jednou se trefil Sidney Crosby. Kapitán týmu se stal po Jaromíru Jágrovi a Mariu Lemieuxovi třetím hráčem v historii Penguins, jenž vstřelil v deseti sezonách minimálně 30 gólů. Jágr to dokázal právě desetkrát, Lemieux jedenáctkrát.

Do zápasu nenastoupil útočník Detroitu Filip Zadina, který musí na operaci slepého střeva. Podle trenéra Jeffa Blashilla už do sezony nezasáhne a velmi ohrožený je i jeho případný start na mistrovství světa.