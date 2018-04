Šokovali NHL, ale lidé jim pořád nevěří. Že jsme odpad? Mýlíte se, zní z Vegas před play-off

před 30 minutami

Vegas Golden Knights měli skončit u dna zámořské NHL, místo toho jsou ve hře o Stanley Cup. Většina lidí jim ale pořád nevěří.

Praha - Historka, kterou připomněl deník The New York Times, nyní dostává nový rozměr. Drew Doughty, obránce Los Angeles Kings, po prosincové prohře s hokejisty Vegas prohlásil: "Na konci sezony nebudou v žádném případě lepší než my."

Realita je taková, že Golden Knights ovládli Pacifickou divizi a v konferenci skončili třetí. Kings byli sedmí.

Teď se tato mužstva utkají v prvním kole play-off.

Přestože podle čísel je favoritem Vegas, lidé mu nevěří. V anketě kanadské stanice Sportsnet tipuje postup Los Angeles 62 procent fanoušků. Příliš vlídní nejsou k ligovému nováčkovi ani novináři.

Důvodem skepse je převážně nezkušenost. Brankář Golden Knights Marc André-Fleury sice získal už tři Stanley Cupy, ale jeho parťáci zdaleka tak úspěšní nejsou. Mnozí budou pod největším tlakem v kariéře. Přesto si věří.

"Jsou lidi, kteří už od začátku říkají, že jsme odpad," řekl útočník Pierre-Edouard Bellemare. "Slyšel jsem, že neuděláme dost bodů. Teď uslyším, že v play-off vypadneme hodně rychle. Že nevyhrajeme jediný zápas. Tyhle názory ale nemusíme poslouchat."

"Myslím, že nemáme žádné limity," dodal lídr William Karlsson.

Švéd, který skončil díky 43 trefám třetí v honu na Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce ligy, také prohlásil: "Lidé o nás pochybovali, přestože jsme vyhrávali. Nevím, proč bychom jim nemohli zase dokázat, že se mýlí."

Karlsson vyhrál se 78 body týmovou produktivitu, byť loni v Columbusu bodoval pouze 25krát. Nejproduktivnější bek Vegas Colin Miller se zlepšil z 13 bodů na 41. Nahoru vyletěli i další. Hned 13 z 22 hráčů, kteří odehráli alespoň 30 duelů, si vylepšilo bodové maximum. Životní sezonu prožil i Čech Tomáš Nosek.

Golden Knights si z odložených hokejistů v rozšiřovacím draftu vybrali vskutku mistrně. V základní části prohráli nanejvýš tři utkání za sebou, jinak zářili. V jednu chvíli dokonce vedli ligovou tabulku. Teď chtějí dojít do nejdál, což nezakrývají. Před uzávěrkou přestupů posílili o tvrďáka Ryana Reavese a slovenského šikulu Tomáše Tatara.

Reaves krátce po výměně zaregistroval, že se ocitl v mimořádné partě: "Bylo to hned na prvním sezení u videa, které normálně není moc zábavné. Tady ale kluci u gólů a pěkných nahrávek tleskali, hvízdali… Tohle se nevidí často. Hned jsem poznal, jaká je tady sranda."

Baví se rovněž fanoušci. Na Golden Knights v průměru chodilo 18 042 lidí, což je 104 procent kapacity T-Mobile Areny.

Oproti jiným městům navíc nehrozí, že by diváci jen mlčky přihlíželi. "Jako když vstoupíte do nočního klubu nebo dorazíte na bazénovou party," okomentoval atmosféru na stadionu Vegas hvězdný Rus Alexandr Ovečkin.

"Vegas je přece nejlepší, když jde o zábavu, ne?" zavtipkoval bek klubu Nate Schmidt. A pokračoval: "Někdy jsem kvůli hluku ani nemohl mluvit s kamarádem na střídačce - a to šlo o utkání základní části. Neuvěřitelné. Po tomhle jako hráč toužíte."

Během play-off bude v ochozech stánku zvaného "Pevnost" ještě větší party.

První duel proti L. A. odehrají Golden Knights v noci na čtvrtek. Že se velká chvíle blíží, hráči tuší i z procházky po městě. "Kamkoliv jdete, vidíte klubové symboly. Je jich pořád víc," řekl zadák Deryk Engelland.

Nyní je na hokejistech Vegas, co z elektrizující atmosféry vykřesají. Klidně můžou připomenout příběh fotbalového Leicesteru, který navzdory všem očekáváním vyhrál anglickou ligu.