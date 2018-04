Začal jako Gretzky, dominuje jako Jágr. Prestižní Hart Trophy ale McDavid nezíská. Kvůli tradici

před 18 minutami

21letý Connor McDavid z Edmonton Oilers si podmaňuje zámořskou NHL, ale ceněnou Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu asi nedostane.

Praha - Otázka, kdo ovládne bodování nejlepší soutěže světa, měla fanoušky napínat do posledního dne základní části. Jenže McDavid nastřádal v 16 březnových zápasech 28 bodů (13+15) a přeskočil všechny konkurenty.

Nad druhým Nikitou Kučerovem má šestibodový náskok. A protože takřka všem zbývá odehrát dva tři zápasy, je na 90 procent rozhodnuto.

Nastupující hokejový král přezdívaný "McJesus" má nakročeno už k druhé Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče. Takovou sbírku měl v 21 letech pouze Wayne Gretzky. Hodnotnou cenu navíc od dominance Jaromíra Jágra (1997 až 2001) pokaždé získal jiný hokejista.

To se teď (pravděpodobně) změní.

Opěvovaný Sidney Crosby mohl být bodovým šampionem častěji, ale doplácel na zranění. Ač to zní neuvěřitelně, letos poprvé v profesionální kariéře spěje k tomu, aby zakončil sezonu bez jediné absence.

McDavid žehral na zdraví jen v nováčkovském ročníku. Od té doby na ledě dominuje. Stobodovou hranici podruhé pokořil také díky neuvěřitelné rychlosti. Zřejmě nikdo jiný nedokáže v kosmickém tempu předvádět tak bleskové manévry s kotoučem.

Příkladem budiž poslední Kanaďanova trefa z minulého týdne. Vyhozený puk Edmontonu dojížděli dva hráči domácího Vancouveru. Za normálních okolností situace s nulovým ofenzivním potenciálem pro hosty. Jenže McDavid protivníky dojel, prosmýkl se mezi nimi a svižnou střelou skóroval:

Takhle dal McDavid svůj 41. gól v letošním ročníku. | Video: YouTube

Jedním z "kuželů" byl útočník Sam Gagner.

"Nevěděl jsem, že mě někdo dojíždí," vysvětloval pak novinářům. "Kdyby tam byl kdokoliv jiný než Connor, nejspíš by se nic nestalo, ale on z vás udělá hlupáka. Když se podíváte na branky, které dává… Je to šílené."

McDavid má podíl na 45 procentech gólů svého týmu. Skoro se dá říct, že Oilers by bez svého kapitána byli poloviční. Přesto je pravděpodobné, že vysoce prestižní Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu soutěže dostane někdo jiný. Důvod je prostý: Edmonton nepostoupil do play-off.

Tak zní nepsané pravidlo. Hráč může dřít a zářit sebevíc, ale jestliže chybí v bojích o titul, na Hart Trophy nedosáhne.

Kandidáti na Hart Trophy Hlasování novinářů o nejužitečnějším hráči NHL letos může být extrémně vyrovnané. Jistou šanci má i McDavid, ale jsou větší favorité. Taylor Hall nevídaně zastiňuje parťáky v New Jersey, Nikita Kučerov z Tampy dlouho vedl produktivitu, Nathan MacKinnon prožívá v Coloradu zlomovou sezonu. Září také Jevgenij Malkin (Pittsburgh) a jeho slovinská verze Anže Kopitar (Los Angeles). Brada Marchanda limituje nižší počet odehraných zápasů, černými koňmi hlasování jsou Claude Giroux (Philadelphia) a Blake Wheeler (Winnipeg).

Pomoct nemusí ani přelomový výkon. V roce 2002 byl nejproduktivnější ze všech Jarome Iginla, čímž způsobil menší poprask. Poprvé od 80. let opanoval bodování někdo jiný než Gretzky, Lemieux a Jágr. Calgary se ovšem chystalo na dovolenou už po základní části, takže Iginla skončil v hlasování o užitečnosti druhý.

Mike Brehm z deníku USA Today patřil k novinářům, kteří o Hart Trophy rozhodují. Dnes podotýká: "U nejlepších hráčů mě vždycky zajímalo, jestli jsou ve vyřazovací části. Hokejistu se sezonou, kterou má McDavid, bych dal možná na páté místo."

Za posledních 50 let byl podle hlasujících nejužitečnější i bez postupu do play-off jediný muž - Mario Lemieux v roce 1988.

Jenže McDavid na rozdíl od něj nenastřádá 70 gólů a 168 bodů. Může tak reálně pomýšlet "jen" na Ted Lindsay Award, obdobu Hart Trophy udělovanou samotnými hokejisty.