Haškovu katapultu se vyhnul, Štrougal kvůli jeho dresu burácel. Pan kapitán slaví 55

Stevie Wonder, Pan kapitán nebo také Stevie Y. I tak se přezdívalo legendárnímu útočníkovi Stevu Yzermanovi, který dnes slaví 55. narozeniny. Během více než dvaceti let aktivní kariéry posbíral dlouholetý lídr Detroitu Red Wings bezpočet trofejí, medailí a individuálních cen. A společné vzpomínky má i s českými hokejisty Dominikem Haškem a Jiřím Hrdinou.

Světové hokejové veřejnosti se Yzerman poprvé představil na mistrovství světa juniorů v roce 1983, kde se potkal i s Dominikem Haškem, svým pozdějším spoluhráčem z Detroitu. Tehdy sedmnáctiletého centra si ale český gólman na ledě ještě nevšímal.

"Jednou jsme si o tom povídali a já ani netušil, že jsem proti němu hrál. A on mi říkal, že se ani nediví, že se dostal na led dvakrát za třetinu, protože hráli s Mariem Lemieux až ve čtvrté lajně," směje se dnes Hašek. Na turnaji tehdy získal cenu pro nejlepšího brankáře, zatímco kanadský talent v sedmi zápasech nasbíral pět bodů.

Na následujícím draftu NHL ale byla pozornost obrácená. Zatímco Haška si vybralo Chicago až v desátém kole jako celkově 199. hráče, po Yzermanovi sáhl Detroit okamžitě a udělal z něj celkovou čtyřku.

A talentovaný Kanaďan se mu odvděčil vrchovatě. Na dalších 23 let se stal lídrem klubu, který dovedl ke třem Stanley Cupům jako hráč a dlouholetý kapitán, další pak přidal v roli viceprezidenta v roce 2008. Za tu dobu se stala z kanadského rodáka ve městě automobilů a vlastně celé NHL naprostá ikona.

"Když přišel, byli Red Wings nejhorší v lize, a když končil, měli tři Stanley Cupy a byli vždy jedni z nejlepších. Vždyť on byl kapitánem devatenáct let, to se nedá se žádným hokejistou vůbec srovnat," říká Hašek.

Štrougala Yzermanův dres nepotěšil

Stejně úspěšný jako v klubu přitom byl "Stevie Y" na mezinárodním poli. A i zde se stejně jako v NHL pravidelně setkával s "Dominátorem". Narazili na sebe na Světovém poháru v roce 1984, který Kanada vyhrála, na dvou světových šampionátech a také dvou olympiádách, včetně Nagana, kde Yzerman nastupoval v patrně nejúdernější "checking line" dějin po boku Wayna Gretzkyho a Brendana Shanahana.

Celkem získal v dresu s javorovým listem na hrudi a číslem devatenáct na zádech z osmi turnajů šest cenných kovů a nikdy neskončil hůře než čtvrtý.

Ale stejně jako například Hašek nedokázal získat pověstnou trojkorunu pro vítěze MS, olympiády a Stanley Cupu. Chyběl mu přitom ten "nejsnazší" titul. Zatímco na olympijskou blamáž z Nagana dokázali Kanaďané i s Yzermanem odpovědět hned o čtyři roky později v Salt Lake City a Stanley Cup vyhrál jako hráč dokonce třikrát, na světových šampionátech bral pouze dvakrát stříbro.

Velmi blízko přitom byl už v roce 1985 v Praze, kdy si to Kanada s Čechoslováky (bez Haška, který tím rovněž přišel o trojkorunu) v posledním zápase finálové skupiny rozdala o zlato. Ačkoliv Yzerman dokázal skórovat, z výhry 5:3 a posledního československého titulu historie se nakonec radovali domácí.

Jeden z nich, konkrétně Jiří Hrdina, však alespoň symbolicky kanadského lídra k mistrovskému poháru pustil. Po zápase si totiž hráči obou týmů vyměnili dresy a Čechoslováci s těmi kanadskými na ledě oslavovali zisk trofeje pro světové šampiony. A Yzermanův trikot měl kolem krku právě Hrdina.

"On na mě tehdy spíš vyšel. V té době to ještě byl mladíček, který měl za sebou první sezonu v NHL a reprezentoval Kanadu v Praze. No a nakonec se z něj stala superstar," vzpomíná trojnásobný šampion Stanley Cupu, který má dodnes cennou relikvii doma.

Jinak v Lemieuxove dresu v roce 1985 zřejmě slavil Jiří Lala, vyměnili si je i Dusan Pasek, Darius Rusnak, Eduard Uvira a Pavel Richter, možná i Jiří Hrdina (@dallasstars93). pic.twitter.com/KGBLUe8Ldf — Lubos Brabec (@lbrabec) May 3, 2020

Oslavy v dresech zámořského soupeře mimochodem tehdy pořádně naštvaly komunistické pohlaváry, kteří je považovali za mírně řečeno žinantní. "Vím, že hned po zápase přišel shora befel, že bychom si měli na oficiální vyhlášení vzít české dresy, a když nám po všech ceremoniích přišel do šatny gratulovat (tehdejší premiér) Štrougal, tak k tomu taky měl poznámky," vzpomíná dnes Hrdina na kuriózní okamžiky ve Sportovní hale.

Kanonýr se šestým smyslem, který uměl bránit

A čím vlastně byl Yzerman tak výjimečný, že dokázal Detroit i Kanadu dovést k tolika úspěchům a sebe do top 10 nejproduktivnějších hráčů historie NHL? Jistě to byly střelecké schopnosti, díky kterým hned šestkrát překonal hranici sta bodů, včetně sezony 1988/89, v níž nastřílel 65 branek a zaznamenal 155 bodů, což je po Waynu Gretzkym a Mariovi Lemieuxovi třetí nejlepší výkon historie NHL.

Ale tvořivý detroitský centr také dokázal zejména ve druhé polovině kariéry pozorně bránit, což se ukázalo na vyhlášení cen NHL v roce 2000, kde získal cenu pro nejlépe bránícího útočníka celé soutěže. A stále si přitom zachoval bodový průměr na zápas.

"Byl to po všech stránkách vynikající a tvořivý hráč s obrovským přehledem ve hře, vynikající bruslař a střelec. I když nebyl velké postavy, uměl se prosadit jeden na jednoho a tvořil přečíslení, ze kterých byly brankové příležitosti. A navíc sám uměl gól dát," míní Hrdina, který se s Yzermanem kromě vzpomínaného MS potkával i během pěti sezon v zámořské NHL.

"Neměl nejtvrdší střelu, nehrál přehnaně tvrdě ani nebyl nejrychlejší bruslař. Ale byl to komplexní hráč, který uměl tvořit hru a hrál nesmírně chytře," souhlasí Hašek, který vedle dlouholetého kapitána Detroitu nastupoval dvě sezony.

Dominik Hašek vs Steve Yzerman | Video: Sport

Důkaz? Stačí se podívat na bezmála tři desítky let staré video, v němž kapitán Detroitu vystihl záměr Haška, který tehdy ještě působil v Buffalu, skočit mu pod nohy. Českého brankáře prostě objel a skóroval do prázdné branky.

"Tady se právě ukázalo, jak je Stevie chytrý hráč," říká dnes Hašek. "Já jsem tehdy dával hráčům na modré čáře 'letenky' a on byl jeden z možná tří soupeřů, kteří si mě kdy všimli. Objel mě a dal gól. Pamatuju si, že jsem tehdy za ním házel rukavice i hokejku. On mě prostě 'viděl', měl šestý smysl, který ti nejlepší hráči mají. A dokázal ho uplatnit."

Jen pro srovnání, takto dopadl v téměř identické situaci Slovák Marián Gáborík, jehož salto je dodnes hitem sestřihů Haškových extravagantních zákroků.

Dominik Hasek sending Marian Gaborik through the air will always be a classic 😂 pic.twitter.com/SSnYerHikT — Because It's The Cup (@CauseItsTheCup) March 7, 2019

Olympijská zlata a návrat k Red Wings

Nebyly to ovšem jen hráčské dovednosti, které z Yzermana udělaly jednu z největších postav historie zámořského hokeje. Stejně podstatné byly i vůdcovské schopnosti, které mu společně s výkony na ledě dávaly nepopiratelnou autoritu v kabině.

"Nepamatuju si třeba, že by někdy křičel nebo se vztekal. Stačilo, když se podíval nebo něco řekl, a všichni jsme ho poslouchali," vzpomíná Hašek. "Byl to jeden z nejrespektovanějších a nejcharismatičtějších hráčů, se kterými jsem kdy hrál."

Přirozená schopnost vést tým lidí se patrně projevila i po konci Yzermanovy aktivní kariéry v roce 2006. V Detroitu se jako nový viceprezident klubu podepsal pod Stanley Cup v roce 2008 a jakožto výkonný ředitel kanadské reprezentace stál za dvěma olympijskými zlaty z let 2010 a 2014.

Skvěle si vedl i jako generální manažer v NHL. Nikoliv ovšem v Detroitu, který na tento post v roce 2010 ještě upřednostnili Kena Hollanda, ale v Tampě Bay. V ní sestavil velice silný tým, který v roce 2015 dokráčel do finále Stanley Cupu, a Yzerman v této sezoně získal ocenění pro nejlepšího manažera.

"Je velmi znalý poměrů a dokáže s rozvahou budovat tým. Přesně ví, jaké typy si vybrat," říká Hrdina, který nyní působí jako skaut Dallasu Stars. "V Tampě udělal obrovský kus práce. Tým, který vybudoval, v posledních letech vždy patřil k favoritům na Stanley Cup."

Před rokem se po odchodu Hollanda dočkal i vysněné role generálního manažera v Detroitu. Bude tu ale muset začínat znovu od nuly. Stejně jako před 37 lety, kdy přicházel do Red Wings jako talentovaný hráč, se Detroit v posledních sezonách pravidelně potácí u dna tabulky a do play off se naposledy podíval před čtyřmi lety.

"Detroit je ve fázi přebudovávání týmu. A to může vzít klidně tři čtyři roky, přičemž bude hodně záležet na draftech, na podpisech volných hráčů a tak dále," míní Hrdina.

A souhlasí s ním i Hašek. "Asi před půl rokem jsme si o tom povídali. On je sice doma a má ohromnou podporu. Ale bude to mít nesmírně těžké. Když se propadnete tak hluboko jako Detroit po odchodu hvězd, jako byli Lidström, Dacjuk nebo Zetterberg, rok dva stačit nebudou," míní "Dominátor".

Chtělo by to zkrátka ještě jednoho Yzermana.