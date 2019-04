Rittich obdivuje konkurenta a příští sezonu chce být lepší. MS vynechá kvůli zranění

před 45 minutami

David Rittich v základní části NHL zářil, ale do prvního kola play off nezasáhl. | Foto: Reuters

Brankář David Rittich se výrazně podílel na úspěšné základní části hokejistů Calgary, kteří po 29 letech ovládli Západní konferenci NHL. Přestože jihlavský rodák neodchytal v úvodním kole play off, z něhož se Flames poroučeli po pěti zápasech s Coloradem, ani minutu, zanechal za sebou pozitivní dojem a posunul se v kariéře dál.

"Byl to pro mě velký krok. Příští rok chci být ještě lepší. Vždycky by to mohlo být lepší, ne? Nějaké zápasy se mi povedly, některé ne. Všichni se můžeme zlepšit," řekl šestadvacetiletý Rittich na setkání s novináři.

Zatímco v předchozím ročníku nastoupil do 21 zápasů, v této sezoně dostal důvěru v 45 střetnutích. V nich vychytal 27 výher s průměrem 2,61 inkasované branky na zápas a úspěšností zákroků 91,1 procenta, čímž si stanovil nová osobní maxima.

Přestože v tomto směru předčil Mikea Smithe, důvěru ve vyřazovací části dostal Kanaďan. "Měl jsem nejlepší místo v celé hale. Stejně jako pro spoustu spoluhráčů to i pro mě byla první zkušenost s play off. Odvedli jsme dobrou práci, ale nestačilo to," litoval Rittich.

Mužstvu proti Avalanche věřil. "Myslel jsem si, že se dostaneme dál. Mrzí to, protože jsem věřil, že vzhledem k tomu, jak jsme hráli, půjdeme dál," poznamenal Rittich. "Příští rok můžeme udělat větší krok, než jsme udělali letos. Základní část se nám povedla skvěle, ale play off je jiná soutěž. V tomhle smyslu jsme ten krok vpřed neudělali," dodal.

Jak jemu, tak i Smithovi vyprší v létě smlouva. K vyjednávání o novém kontraktu se nevyjádřil. "To není otázka na mě. Měli byste zavolat mému agentovi," podotkl.

Přestože jsou konkurenti, spolupráce se Smithem si hodně cení. "Když jsem přišel do Calgary, měl jsem štěstí, protože zrovna podepsal smlouvu s Flames. Mám kliku, že ho vidím na trénincích, v zápasech. Vzpomínám si na mistrovství světa v Praze, kde chytal za Kanadu. Seděl jsem u televize a sledoval jeho styl, jak chytá. Bylo to neuvěřitelné, nadchnul mě," uvedl Rittich.

"Když jsem se s ním setkal, překvapilo mě, jak je vysoký a milý. Kdykoli se mi během utkání stalo něco dobrého nebo špatného, stál při mně," řekl bývalý gólman Mladé Boleslavi.

Nejvíce na sedmatřicetiletém Smithovi obdivuje jeho práci s holí. "Je jako šestý hráč na ledě. Ani jsem si nedokázal představit, co všechno může brankář s hokejkou dělat. Je neuvěřitelné, co s ní umí. Nejsem si jistý, jestli to někdo jiný dovede," prohlásil Rittich.

Stejně tak vyzdvihl přínos kapitána Marka Giordana, jenž si díky svým výkonům vysloužil nominaci na Norrisovu trofej pro nejlepšího obránce ročníku. "Nemám pro něj slova. Je to neuvěřitelný hokejista a člověk. Jsem na něj hrdý, jak se mu letošní sezona povedla. Podle mě si spousta lidí neuvědomuje, co pro tenhle tým, organizaci a komunitu dělá," konstatoval Rittich.

Národní tým na květnovém mistrovství světa neposílí. "Velkou část sezony jsem byl zraněný. Je to trochu smutné, ale nejedu tam. Chtěl bych, ale chci být připravený na letní kemp a příští sezonu. To je pro mě důležitější, než tam teď jet a zranění si zhoršit," uvedl.