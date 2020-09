První finále NHL patřilo Dallasu. Palát vyšel naprázdno

Americký prezident Donald Trump v sobotu na předvolebním mítinku v Severní Karolíně oznámil, že do amerického Nejvyššího soudu hodlá příští týden nominovat ženu. Informovala o tom agentura Reuters. Trumpova náhrada za zesnulou liberální soudkyni Ruth Baderovou Ginsburgovou by mohla dát konzervativcům v devítičlenném tribunálu významnou převahu. Nominaci musí schválit Senát, kde nyní mají většinu Trumpovi republikáni.

"Příští týden představím kandidátku. Bude to žena," řekl Trump svým stoupencům ve Fayetteville v Severní Karolíně. "Myslím, že by to měla být žena, protože skutečně mám mnohem raději ženy než muže," dodal. Jeho stoupenci mezitím skandovali: "Obsaďte to místo". Dříve Trump jako dvě možné kandidátky zmínil konzervativní soudkyně Amy Coneyovou Barrettovou a Barbaru Lagoaovou.

Ginsburgová ve věku 87 let v pátek podlehla rakovině. Soudkyní Nejvyššího soudu byla přes 27 let.