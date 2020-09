Ikona Minnesoty po patnácti letech v klubu končí. Koivu další nabídku nedostane

Finský hokejový útočník Mikko Koivu končí po patnácti letech v Minnesotě, jejímž byl v uplynulých jedenácti sezonách kapitánem. Rodákovi z Turku vyprší v týmu smlouva a generální manažer Wild Bill Guerin uvedl, že na další sezonu už s klubovou ikonou nový kontrakt nepodepíše.

Sedmatřicetiletý Koivu je klubovým rekordmanem v asistencích (504), bodech (709) a odehraných zápasech (1028). V jediném týmu, za který v NHL hrál, také vstřelil 205 gólů.

V uplynulé sezoně mladší bratr jiného slavného útočníka Saku Koivua zaznamenal 21 bodů v 55 zápasech a v prohraném předkole play off s Vancouverem se ve čtyřech duelech do statistik nezapsal. "Děkujeme Mikkovi za vše, co udělal pro náš klub, a přejeme jemu i jeho rodině všechno nejlepší do budoucna," uvedl Guerin. Ten před několika dny vyměnil do Buffala dalšího veterána, pětatřicetiletého útočníka Erica Staala.

Zatímco s Minnesotou se výraznějšího úspěchu nedočkal, ve finské reprezentaci vybojoval Koivu sedm medailí z velkých akcí. Suomi pomohl k olympijskému stříbru v roce 2006 a bronzu o čtyři roky později, byl kapitánem týmů mistrů světa z Bratislavy v roce 2011 a na MS získal ještě další dvě stříbra a dva bronzy.